“No sabía que me tenían miedo”: referente de Costa Rica hace arder a toda Honduras antes de la Eliminatoria

Quedan 12 días para el importante juego que tendránHonduras y Costa Rica por parte del grupo C de las Eliminatorias de Concacaf camino al Mundial 2026.

Mucho ruído se ha generado en la previa. Entre tantas cosas que Miguel “Piojo” Herrera va a convocar a las “vacas sagradas” como Celso Borges y Kendall Waston.

ver también “Al Mundial”: Javier López deja la sentencia que Honduras y Costa Rica no esperaban para la Eliminatoria tras derrotar a Alajuelense

El defensor no es tan bien recordado en país catracho por aquel gol en las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018 que terminó dejándolos fuera de la Copa del Mundo.

Publicidad

Publicidad

Ante esto, muchos ticos especulan que Honduras le tiene miedo a Waston, cosa que ha sorprendido al defensor que puede volver a La Sele para el 09 de octubre si Piojo Herrera lo llama.

Publicidad

¿Sabía Kendall Waston que en Honduras le tenían miedo?

Se dice que le tienen miedo en Honduras: “Ahh, eso no lo sabía yo, hay que jugar con todo la verdad”, fue la respuesta ligera de Kendall.

Publicidad

Además, sobre un posible regreso a la selección de Costa Rica, afirmó: “A mi no me han llamado, pero yo solo he escuchado lo que me preguntan, yo nunca le he dicho que no a la selección, sigo trabajando y si me llaman, con gusto iré”.

Publicidad

ver también No hay marcha atrás: Honduras lo confirma ante Concacaf y la noticia viene con polémica para el partido contra Costa Rica

Honduras y Costa Rica se juegan el 09 de octubre grandes chances de estar en la próxima Copa del Mundo. El partido será en el estadio Morazán de San Pedro Sula a las 8:00 de la noche.

Publicidad