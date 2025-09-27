Es tendencia:
“No sabía que me tenían miedo”: referente de Costa Rica hace arder a toda Honduras antes de la Eliminatoria

Cada día que pasa se calienta más el Clásico centroamericano para las Eliminatorias entre Honduras y Costa Rica.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Costa Rica se juega las chances de estar en el Mundial ante Honduras.
Quedan 12 días para el importante juego que tendránHonduras y Costa Rica por parte del grupo C de las Eliminatorias de Concacaf camino al Mundial 2026.

Mucho ruído se ha generado en la previa. Entre tantas cosas que Miguel “Piojo” Herrera va a convocar a las “vacas sagradas” como Celso Borges y Kendall Waston.

El defensor no es tan bien recordado en país catracho por aquel gol en las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018 que terminó dejándolos fuera de la Copa del Mundo.

Ante esto, muchos ticos especulan que Honduras le tiene miedo a Waston, cosa que ha sorprendido al defensor que puede volver a La Sele para el 09 de octubre si Piojo Herrera lo llama.

¿Sabía Kendall Waston que en Honduras le tenían miedo?

Se dice que le tienen miedo en Honduras: “Ahh, eso no lo sabía yo, hay que jugar con todo la verdad”, fue la respuesta ligera de Kendall.

Además, sobre un posible regreso a la selección de Costa Rica, afirmó: “A mi no me han llamado, pero yo solo he escuchado lo que me preguntan, yo nunca le he dicho que no a la selección, sigo trabajando y si me llaman, con gusto iré”.

Honduras y Costa Rica se juegan el 09 de octubre grandes chances de estar en la próxima Copa del Mundo. El partido será en el estadio Morazán de San Pedro Sula a las 8:00 de la noche.

