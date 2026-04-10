El fuerte castigo que afrontaría Jeaustin Campos en Real España tras polémico show contra los árbitros

Si bien Jeaustin Campos anunció su renuncia como entrenador del Real España, para la directiva del club aurinegro sus declaraciones fueron en caliente y el tico seguirá al frente del club.

Ante ese panorama, Campos no se salvaría de afrontar un fuerte castigo por su conducta y declaraciones tras la derrota 3-2 ante el Choloma.

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Y es que, el estratega tico mostró una actitud antideportiva al lanzar la tarjeta del FVS por los aires tras la negativa del cuerpo arbitral de revisar una jugada. Añadido a eso, abandonó el terreno de juego antes del pitido final y pospartido aseguró que lo visto en el juego fue un “circo romano”.

El castigo que podría encarar

Jeaustin Campos no fue expulsado, pero la Comisión de Disciplina podría actuar de oficio para castigarlo de cara a las próximas jornadas si es que él decide continuar al frente del club.

El castigo podría rondar entre dos y cuatro partidos. Si la sanción es la máxima, Campos no estaría en el banquillo para los partidos ante Lobos, Platense, Olimpia y Victoria.

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De momento, su futuro sigue en vilo y la directiva del club sostendrá una reunión con el DT para hacer un intento y convencerlo de no abandonar su cargo en un buen momento del equipo que es líder.

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