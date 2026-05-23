Jerry Bengtson se va de Olimpia y este es el club en el que cerraría su carrera el histórico goleador

La etapa del goleador histórico en Olimpia llegó a su final. El cuadro Melenudo continúa haciendo una limpieza total de cara a la próxima temporada.

El Club Olimpia Deportivo hizo oficial este sábado 23 de mayo la salida de Jerry Bengtson tras no llegar a un acuerdo para la extensión de su contrato de cara a la próxima temporada.

A través de un comunicado, el cuadro Melenudo anunció la salida de Bengtson que se une a la lista de jugadores que no formarán parte del plantel con Eduardo Espinel al mando.

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“El Club Olimpia Deportivo informa a su afición, prensa deportiva y público en general que el delantero de 39 años, Jerry Ricardo Bengtson Bodden no continuará formando parte de nuestra institución al no renovarse su vínculo contractual con el club”, dice parte del comunicado.

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Histórico goleador

Jerry Bengtson llegó a Olimpia en junio de 2018 y durante su etapa con Olimpia disputó 300 partidos oficiales, logrando anotar 144 goles en Liga Nacional y 10 en copas internacionales de Concacaf.

El atacante, se convirtió así en el máximo goleador en la historia de la Liga Nacional de Honduras.

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El futuro de Jerry Bengtson

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Tras confirmarse su salida, los últimos reportes señalan que Jerry Bengtson tomaría un destino inesperado: el Olancho FC ya le hizo una propuesta formal al delantero que se sigue negando al retiro.

Bengtson podría llegar a Los Potros que en las próximas horas también anunciarán al sustituto de Jhon Jairo López como entrenador.