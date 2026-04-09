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Real España consternado: la firme decisión que ha tomado con Jeaustin Campos tras su inesperada renuncia en Honduras

Jeaustin Campos no soportó más la situación en Real España y ha renunciado de forma inmediata, la decisión que ha tomado el club.

José Rodas

Por José Rodas

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Jeaustin Campos renunció a su puesto como técnico de Real España.
© La PrensaJeaustin Campos renunció a su puesto como técnico de Real España.

Real España ha vivido un momento de total turbulencia este jueves 9 de abril de 2026. Tras la derrota 3-2 ante Choloma en la jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, Jeaustin Campos presentó su renuncia.

El técnico está harto de las situaciones relacionadas con el arbitraje y dejó frases que invitan a la reflexión. Además, aseguró: “Mi dignidad vale más; aquí se escoge al campeón”.

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“No soy un arlequín de un circo… lo que hay ahora es un circo. Mi profesionalismo no me permite estar en este tipo de eventos”, disparó molesto.

Real España ha quedado consternado con la noticia, que se dio en caliente tras la derrota, y ha tomado una decisión respecto al futuro del técnico costarricense.

Real España y su firme decisión con Jeaustin Campos

El diario Diez adelantó que La Máquina buscará convencer a Jeaustin Campos para que no abandone el club. Fútbol Centroamérica también ha podido confirmar que la junta directiva tendrá una plática con el DT.

Saben que la decisión fue tomada en caliente y que no pueden perder el rumbo, ya que Real España está peleando el liderato del Clausura 2026.

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Una salida de Campos generaría un problema para la institución, pues la decisión del estratega, que lleva dirigiendo tres torneos en Honduras, cayó como un balde de agua fría.

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Las próximas horas serán clave para saber si Jeaustin sigue o no como técnico de Real España. En Costa Rica están pendientes de cualquier situación.

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