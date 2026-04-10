“Nos interesan”: Olimpia prepara su próximo golpe en el mercado de fichajes y adelanta salidas

Desde mercados de fichajes anteriores, la afición de Olimpia se ha mantenido frime con la exigencia de traer nuevos futbolistas y también exigiendo la salida de algunos que, para ellos, ya cummplieron su ciclo en el club.

Con el caso de José Mario Pinto en el horizonte y otros cuatro futbolistas a los que se les vence el contrato, el presidente del club Rafael Villeda adelantó que habrá salidas importantes de cara al próximo torneo.

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Además, aseguró que el club trabajará en los fichajes necesarios para encarar la segunda mitad de 2026, para lo que han sostenido pláticas con Eduardo Espinel y su cuerpo técnico.

“Van a haber cambios, eso es algo que hemos hablado con el cuerpo técnico, son situaciones que se van a dar a mediados de este año porque hay jugadores a los que se les vence su contrato, hay jugadores que nos interesan que están jugando en otras partes y que nos gustaría traerlos. Estamos claros que pueden haber cambios, que salgan algunos jugadores. Así es que definitivamente van a haber cambios”, dijo Villeda ante los medios de comunicación.

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El caso de Bengtson y Arboleda

Por otro lado, Villeda aseguró que Bengtson no fue separado provisionalmente del club por no haber viajado a New Orleans; si no que se encuentra recuperando su condición física tras haber estado ausente en varios entrenamientos.

“Jerry no pudo viajar a New Orleans, estuvo fuera en algunos entrenamientos y necesita volver a tener el acondicionamiento idóneo para que pueda participar, igual en el caso de Yustin que ya va bastante bien en la recuperación. Espero que en los próximos partidos sean de la partida y luchen por la nueva copa”, cerró.

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