“Un circo romano”: Jeaustin Campos explota y señala los culpables de su renuncia en el Real España de Honduras

En un giro inesperado de eventos, el entrenador de Real España, Jeaustin Campos anunció que no continuará como director técnico del club hondureño tras perder 3-2 ante el Choloma por la jornada 17 del Clausura 2026.

El DT tico explotó en contra del arbitraje y aseguró que su “prestigio” y “dignidad” están por encima de lo que ocurre en el fútbol catracho en el que, según él, se “elige quién será el campeón”.

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Campos aseguró que ni la directiva de Real España ni los jugadores podrían convecerlo de cambiar su decisión en un torneo que de momento marcha como líder.

“Tengo casi dos años de estar viendo goles con la mano“, fue una de las denuncias que lanzó el entrenador.

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El anuncio de Jeaustin Campos

Anuncia su renuncia

“No voy a hablar de esto, de lo que pasó en el partido. Acabo de hablar con los muchachos, les acabo de decir que yo la verdad no voy a continuar”.

¿No va a continuar?

No, no voy a continuar.

¿Se va de Real España?

“Sí, no voy a continuar. Yo creo que mi dignidad, mi prestigio vale más que situaciones como estas que se dieron. Tengo casi dos años de estar viendo goles con la mano, penales que no son, favoreciendo a algunos para buscar. Y aquí se escoge quién va a ser campeón, eso es lo que nos ha tocado. Pero no quiero entrar en esos problemas, ni en esa pudredumbre que está”.

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Lo que le dijo a los jugadores

“Le dije a los muchachos, a ustedes, que los jugadores, la verdad que mi respeto es para todos los jugadores de la liga. Porque tienen un alto nivel de profesionalismo, como son tratados, como son entrenados, con las pocas herramientas que puedan tener. Y son grandes jugadores y grandes seres humanos. Y hablo no solo de Real España, sino también de todos los equipos con los que hemos topado. Yo soy un tipo muy competitivo, siempre quiero ganar, no busco ni que me favorezcan, ni mucho menos. Pero tampoco soy arlequín de un circo, y lo que hay ahora es un circo. Esto fue un circo romano, es un evento circense. Y la verdad que mi profesionalismo no me permite estar en este tipo de eventos, que lo que menos tiene es fútbol. Y no vamos a entrar en si fue penal, si no fue penal, si fue expulsión o no fue expulsión. Porque, como te digo, tengo año y medio de estar en esto, y la verdad que no. Ya se lo acabo de decir a los muchachos, que yo no, no continúo. Tendría que cambiar un montón de cosas”.

¿Lo convencerá la directiva?

“Ni siquiera de la directiva de Real España, ni siquiera de los jugadores, ni siquiera depende del club. Tendría que cambiar un montón de cosas de quién soy yo para ir en contra, como salmón, en contra de una corriente poco transparente, poco decente, poco congruente. Y lo más irónico es que vi, no sé si en tu periódico o en dónde, que la liga busca en el doping la integridad. La integridad no está en los jugadores, la integridad hay que buscarla en otros lados. Y, como te digo, no es este partido, tengo casi dos años”.

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