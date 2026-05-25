Olimpia busca sacudir el mercado: los posibles fichajes que suenan para pelear en la Copa Centroamericana

Olimpia anunció en los últimos la baja de siete futbolistas y está en busca de una renovación completa de su plantel de cara a la nueva temporada en la que luchará por el torneo de liga, la supercopa y la Copa Centroamericana.
Elison Rivas, Carlos Sánchez, Jerry Bengtson, Facundo Queiroz, Santiago Ramírez, Josman Figueroa y Agustín Mulet son las bajas que hasta ahora el club ha hecho oficial a través de sus redes sociales.
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La salida de esos futbolitas obliga a la directiva del club a tomar cartas en el asunto y como es costumbre para los melenudos, buscarían sacudir el mercado de fichajes con varias incorporaciones.
Las nuevas incorporaciones de Olimpia se realizarían en todas las zonas de la cancha, a excepción de la portería, donde Edrick Menjívar continuará siendo el guardían titular.
En Fútbol Centroamérica hacemos un repaso completo de los futbolistas que han sonado como posibles refuerzos de Olimpia.
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Los posibles refuerzos de Olimpia
Carlos Argueta
El lateral derecho fue dado de bajo por el Olancho FC y Olimpia tiene la intención de reforzar esa zona del campo.
Carlos Argueta tuvo un destacado torneo con el Olancho FC. Foto: Grupo Opsa.
Diego Rodríguez
El lateral izquierdo también fue dado de baja en el Olancho FC y la salida de Elison Rivas dejó esa zona descubierta en el león.
Diego Rodríguez podría ser una de las altas de Olimpia. Foto: El Heraldo.
Kilmar Peña
La salida de Jerry Bengtson dejó a Olimpia mermado en la zona de ataque y el delantero aparece como una de las alternativas. Peña también interesa a Génesis PN.
Kilmar Peña anotó 11 goles con los Lobos de la UPNFM en el Clausura 2026. Foto: Redes sociales.
Anthony “El Choco” Lozano
Otro de los nombres que aparece como posibilidad es el del “Choco” Lozano, quien saldrá del Santos de México. Aunque el jugador tiene la intención de continuar en el extranjero y la MLS es su objetivo.
Anthony Lozano saldrá del Santos. Foto: Diario Deportivo Más.
Deiby Flores
El mediocampista es agente libre y aparece como una posibilidad de reforzar la media cancha tras la salida del argentino Agustín Mulet, pero Flores tiene como objetivo encontrar una posibilidad en el exterior.
Deiby Flores es agente libre y suena para sumarse a Olimpia. Foto: La Prensa.
Alberth Elis
“La Pantera” también es agente libre y se encuentra entrenando individualmente. Sonó para el Remo de Brasil, pero si no se concreta una oportunidad en el exterior, Elis tiene como prioridad a Olimpia.
Alberth Elis tiene como prioridad a Olimpia si no surge una posibilidad en el extranjero. Foto: Olimpia.
Erick Puerto
El actual delantero del Platense es un jugador que Olimpia le viene dando seguimiento desde ya dos torneos; sin embargo, su llegada al club Merengue se complica por las altas pretensiones económicas del “Tiburón”.
Erick Puerto surge como una posibilidad para Olimpia. Foto: Platense.
Jack Jean Baptiste
El centrocampista tendrá que presentarse a la pretemporada con Olimpia, club dueño de su ficha. Eduardo Espinel cuenta con el jugador para la siguiente temporada.
Jack Jean Baptiste podría unirse a Olimpia. Foto: Real España.
Marcelo Pereira
El jugador hizo oficial su salida del Cartagínes de Costa Rica y tiene como prioridad regresar a la Liga Nacional de Honduras. Olimpia está atento a su situación.
Marcelo Pereira haría su regreso al fútbol de Honduras. Foto: Cartagínes.