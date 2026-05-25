Olimpia busca sacudir el mercado: los posibles fichajes que suenan para pelear en la Copa Centroamericana

Luego de fracasar en el Clausura 2026 de la Liga Nacional; el Olimpia buscará reforzarse para pelear por todo en la próxima temporada.

Olimpia anunció en los últimos la baja de siete futbolistas y está en busca de una renovación completa de su plantel de cara a la nueva temporada en la que luchará por el torneo de liga, la supercopa y la Copa Centroamericana.

Elison Rivas, Carlos Sánchez, Jerry Bengtson, Facundo Queiroz, Santiago Ramírez, Josman Figueroa y Agustín Mulet son las bajas que hasta ahora el club ha hecho oficial a través de sus redes sociales.

ver también Diego Vazquez confirma decisión clave y en Real Estelí ya conocen su futuro

La salida de esos futbolitas obliga a la directiva del club a tomar cartas en el asunto y como es costumbre para los melenudos, buscarían sacudir el mercado de fichajes con varias incorporaciones.

Las nuevas incorporaciones de Olimpia se realizarían en todas las zonas de la cancha, a excepción de la portería, donde Edrick Menjívar continuará siendo el guardían titular.

En Fútbol Centroamérica hacemos un repaso completo de los futbolistas que han sonado como posibles refuerzos de Olimpia.

ver también Chelito Martínez y Farioli en vilo: las figuras que serían baja en Marathón tras fracaso en la final

Los posibles refuerzos de Olimpia

Carlos Argueta

El lateral derecho fue dado de bajo por el Olancho FC y Olimpia tiene la intención de reforzar esa zona del campo.

Publicidad

Publicidad

Carlos Argueta tuvo un destacado torneo con el Olancho FC. Foto: Grupo Opsa.

Diego Rodríguez

El lateral izquierdo también fue dado de baja en el Olancho FC y la salida de Elison Rivas dejó esa zona descubierta en el león.

Publicidad

Diego Rodríguez podría ser una de las altas de Olimpia. Foto: El Heraldo.

Publicidad

Kilmar Peña

La salida de Jerry Bengtson dejó a Olimpia mermado en la zona de ataque y el delantero aparece como una de las alternativas. Peña también interesa a Génesis PN.

Publicidad

Kilmar Peña anotó 11 goles con los Lobos de la UPNFM en el Clausura 2026. Foto: Redes sociales.

Anthony “El Choco” Lozano

Otro de los nombres que aparece como posibilidad es el del “Choco” Lozano, quien saldrá del Santos de México. Aunque el jugador tiene la intención de continuar en el extranjero y la MLS es su objetivo.

Publicidad

Publicidad

Anthony Lozano saldrá del Santos. Foto: Diario Deportivo Más.

Deiby Flores

El mediocampista es agente libre y aparece como una posibilidad de reforzar la media cancha tras la salida del argentino Agustín Mulet, pero Flores tiene como objetivo encontrar una posibilidad en el exterior.

Publicidad

Deiby Flores es agente libre y suena para sumarse a Olimpia. Foto: La Prensa.

Publicidad

Alberth Elis

“La Pantera” también es agente libre y se encuentra entrenando individualmente. Sonó para el Remo de Brasil, pero si no se concreta una oportunidad en el exterior, Elis tiene como prioridad a Olimpia.

Publicidad

Alberth Elis tiene como prioridad a Olimpia si no surge una posibilidad en el extranjero. Foto: Olimpia.

Erick Puerto

El actual delantero del Platense es un jugador que Olimpia le viene dando seguimiento desde ya dos torneos; sin embargo, su llegada al club Merengue se complica por las altas pretensiones económicas del “Tiburón”.

Publicidad

Publicidad

Erick Puerto surge como una posibilidad para Olimpia. Foto: Platense.

Jack Jean Baptiste

El centrocampista tendrá que presentarse a la pretemporada con Olimpia, club dueño de su ficha. Eduardo Espinel cuenta con el jugador para la siguiente temporada.

Publicidad

Jack Jean Baptiste podría unirse a Olimpia. Foto: Real España.

Publicidad

Marcelo Pereira

El jugador hizo oficial su salida del Cartagínes de Costa Rica y tiene como prioridad regresar a la Liga Nacional de Honduras. Olimpia está atento a su situación.

Publicidad