Otro revés para Joel Campbell: presidente de club de Costa Rica le cierra la última puerta al ex Alajuelense

Cuando parecía que el futuro de Joel Campbell comenzaba a acomodarse, el presidente del club en el que sonaba decidió negar cualquier tipo de acercamiento.

El futuro de Joel Campbell sigue sin encontrar rumbo claro tras su salida de Liga Deportiva Alajuelense. Lo que parecía el inicio de un nuevo capítulo terminó convirtiéndose en una seguidilla de puertas cerradas que hoy lo tienen en uno de los momentos más inciertos de su carrera.

La decisión de la Liga de no renovarle el contrato sorprendió en su momento, pero lo que vino después fue todavía más llamativo. Clubes importantes del país como Cartaginés, Club Sport Herediano y Deportivo Saprissa dejaron claro que no lo tenían en sus planes para este mercado.

El club tico que apareció para ser su nueva casa

Con ese panorama, el nombre del delantero empezó a vincularse con destinos menos esperados. Uno de ellos fue Inter San Carlos, equipo recién ascendido a la Primera División que aparecía como una opción viable para relanzar su carrera.

La posibilidad generó expectativa, sobre todo porque el contexto parecía alinearse. Un club en crecimiento, la necesidad de experiencia y un jugador con recorrido internacional que busca protagonismo.

Inter de San Carlos sonaba para fichar a Joel Campbell. (Inter)

Sin embargo, cuando la operación comenzaba a tomar forma, llegó una declaración que volvió a enfriar todo. El presidente del club, Geovanny Paniagua, fue claro al referirse al tema.

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¿Qué dijo el presidente de Inter de San Carlos sobre Joel Campbell?

“Yosimar está trabajando en los refuerzos, pero hasta donde sé nosotros no hemos hecho algún movimiento por Joel Campbell”, afirmó en Teletica Radio, dejando sin sustento la versión que circulaba en los últimos días.

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El mensaje fue directo y sin matices. Inter San Carlos no está negociando por el delantero, lo que representa otro golpe para un futbolista que todavía busca destino.

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La situación empieza a ser compleja. Con varios clubes descartándolo y sin una negociación avanzada sobre la mesa, el margen de opciones parece reducirse. A pesar de su trayectoria, su nombre no logra posicionarse como prioridad en el mercado local, algo que refleja el momento que atraviesa.

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Mientras tanto, Campbell podría evaluar irse al exterior, sobre todo con la necesidad de encontrar un proyecto que le permita recuperar protagonismo. El mercado avanza, los equipos se mueven y las decisiones se toman rápido.

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