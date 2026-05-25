“El cáncer eran ellos”: Emilio Izaguirre lanza polémico mensaje que en Motagua nadie esperaba

El director deportivo de Motagua envió un fuerte mensaje contra todos los que lo han atacado durante su gestión.

Luego que Motagua levantara su copa 20 en su historia de la Liga Nacional de Honduras, el director deportivo Emilio Izaguirre atizó con todo y lanzó un polémico mensaje a aquellos que han criticado su gestión.

Izaguirre recordó que hay quienes lo llaman “el cáncer de Motagua” y les recordó que en tres años y medio ya suma dos títulos, siendo parte de las decisiones importantes en la conformación de la plantilla.

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“Unos que me llaman ‘el cáncer’, que estaban aquí, saluditos para ustedes también, porque estuvieron, pero ya no están más, lástima. Y no es por mí, sino porque no hacían bien su trabajo. Simple, así es esto. Creemos que el que no está rindiendo, como en la cancha, tiene que dar un paso al costado. Yo creo que no es personal nada, como me lo han hecho varios que estaban, que nunca les contesté, y ahorita les estoy contestando ahí, mandándoles un mensajito“, comenzó diciendo Izaguirre a Deportes TVC.

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“Salieron ellos y ganamos”

El directivo del Ciclón Azul dedicó la copa 20 a sus adversarios y amenazó con señalarlos con nombre y apellido si continúan atacándolo.

“Que no sigan atacando porque les voy a decir nombres. Tienen un dolor grande porque perdieron, pero aquí está la 20… la regalo para ustedes. Perdón, para Dios primero. Ya tres años y medio, dos títulos, cuatro finales. Yo creo que es una bendición tremenda. Es un proceso, todo es proceso. Querían que yo hiciera maravillas… pues bueno, por eso las críticas“, lanzó.

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Finalmente, Emilio Izaguirre recordó que el cáncer del club eran otros y que a partir de sus salida, el club comenzó a coronarse campeón.

“Y ahí vamos, confiando en Dios. Yo creo que ya no pueden atacar, ya no pueden decir que hay cáncer. El cáncer eran ellos, porque no ganábamos; salieron y ganamos. Entonces vuelvan a decir eso y les vamos a poner otros títulos”, cerró.