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Diego Vázquez se olvidaría de Real Estelí y firmaría con este impensando club de Centroamérica que se quedó sin DT

El DT hondureño se coronó recientemente como campeón de la liga de Nicaragua con Real Estelí, pero su futuro daría un inesperado giro.

José Rodas

Por José Rodas

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Diego Vazquez podría dejar al Real Estelí en las próximas semanas. Foto: Real Estelí.
Diego Vazquez podría dejar al Real Estelí en las próximas semanas. Foto: Real Estelí.

Apenas cinco días después de haberse coronado como campeón en Nicaragua con el Real Estelí, el entrenador Diego Vazquez estaría cerca de dejar al “Tren del Norte” para hacer su triunfal retorno al fútbol de Honduras.

Según la información revelada por el periodista Álvaro de la Rocha, el entrenador hondureño estaría tomando el cargo que dejó disponibleJhon Jairo López en el Olancho FC.

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Pese a que los rumores indicaban a un sustituto de casa, la directiva de Los Potros vio a Diego Vazquez como el perfil adecuado para que se convierta en su nuevo estratega de cara al torneo Apertura.

“Olancho FC tiene negociaciones en curso con Diego Vazquez para que sea su nuevo director técnico”, escribió el comunicador.

Contrato revelado

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El reporte detalla que el Olancho FC ya conoce las pretenciones económicas del DT y de llegar a un acuerdo, Vazquez firmaría por un año y medio, es decir, por los próximos torneos.

Cabe señalar que Diego Vazquez tiene una cláusula de salida en el Real Estelí, misma que facilitaría su salida tras ser campeón al derrotar al Diriangén en un dramático partido que se definió en penales.

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