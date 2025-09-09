El error que toda Honduras le señala al Fantasma Figueroa y que sentencia a Nicaragua en las Eliminatorias

Marco Antonio Figueroa dio la cara ante los medios previo al juego contra Honduras por la fecha 2 de las Eliminatorias de Concacaf.

El “Fantasma” se mostró irritado y desde la primera pregunta de la prensa se supo que su conferencia iba a ser incómoda para todos.

ver también “Nunca me respondió”: la polémica en la que está sumergido Reinaldo Rueda antes jugarse todo con Honduras frente a Nicaragua

“Hazme la pregunta, no hagas mucho cuento”, fue lo que le dijo a un comunicador que le quería consultar si iban a haber cambios para el duelo contra Honduras.

Publicidad

Publicidad

“Primero: hombre nací. Segundo: soy estratega, soy un director técnico, tengo que adaptarme a la circunstancia de los partidos. Tenemos seis ausencias importantes. La última fue la de Arteaga por acumulación de tarjetas amarillas. La otra es la de Coronel que fue injustamente expulsado. Uno como técnico no puede elegir formas, tiene que elegir las variantes, debemos de competir en cada uno de los partidos. Cada una de las selecciones que están en esta fase son compactas, Honduras no es la excepción, seguro va a ser un partido difícil”.

Sobre el nombramiento de Armando Villarreal, árbitro que dirigirá el juego, el “Fantasma” fue claro en sus palabras y recordó que contra Costa Rica criticó porque era mexicano como el DT de los ticos, pero que siempre los han perjudicado…

Publicidad

“Uno como técnico tiene que fijarse y nosotros recién vamos a fijarnos en las cosas externas del juego. Siempre estoy preocupado de la gente que nos pite porque somos de las pocas selecciones que siempre hemos tenido penales en contra, expulsiones que no son. Entonces, a veces nos queda eso que nos cargan la mano, espero no sea así, espero que la gente se lleve una buena impresión”.

Publicidad

A Honduras le indigna la arrogancia del “Fantasma”

Al ser consultado acerca de la selección que dirige Reinaldo Rueda: “Honduras tiene una selección con jugadores importantes, es una Selección de mucha experiencia, con la diferencia que nosotros tenemos jugadores jóvenes. Hoy por hoy no tenemos una selección como quisiéramos, pero los jugadores que llegan mañana tienen mucha hambre, se sufre un poco de las carencias que tenemos al obedecer en los momentos tácticos. Mañana tenemos la obligación de repetir el partido y la obligación de poder sumar, porque estos seis partidos del que suma más partidos va al Mundial. También creemos que se vale soñar, podemos soñar hasta que nos bajen al piso. Con Panamá jugamos buenos 60 minutos, ellos hicieron el gol y después nos ganaron 3-0”.

Publicidad

ver también Con Enner Valencia como ejemplo, Reinaldo Rueda sorprende al hablar por qué Alexy Vega solo jugó 30 segundos

Al finalizar la conferencia, toda la prensa deportiva catracha se le fue encontra y señaló que Figueroa fue muy arrogante, algo que puede sentenciar a Nicaragua si sus jugadores no están a la altura del partido.

Tweet placeholder

Publicidad