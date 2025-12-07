“Se hizo realidad”: Thomas Christiansen muestra su lado más emotivo luego del sorteo del Mundial 2026

La Selección de Panamá ya conoce el camino que deberá enfrentar en la Copa del Mundo 2026, tras quedar ubicada en el Grupo L, uno de los sectores más exigentes del sorteo mundialista. Los canaleros compartirá grupo con tres selecciones de peso: Inglaterra, Croacia y Ghana, combinaciones que de inmediato colocan a Panamá en el papel de equipo menos favorito, pero con una oportunidad histórica para competir al más alto nivel.

ver también “Temperatura asfixiante”: Thomas Christiansen reacciona luego que FIFA confirmara las sedes en las que jugará Panamá en el Mundial 2026

El técnico Thomas Christiansen, representante del combinado panameño en la ceremonia, vivió el sorteo con una mezcla de emoción y orgullo. Aunque el grupo luce complejo, el entrenador destacó la magnitud del momento y la satisfacción de ver a su país nuevamente en el escenario más prestigioso del fútbol mundial. La presencia de Panamá en un Mundial reafirma el crecimiento mostrado en los últimos años.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Christiansen compartió un mensaje cargado de sentimiento. “Qué satisfacción tan grande ver la bandera de Panamá en la pantalla del sorteo de la Copa del Mundo FIFA 2026”, escribió el entrenador, quien también destacó el privilegio de estar rodeado de “leyendas y personas influyentes del mundo del fútbol” durante la ceremonia celebrada en Estados Unidos.

El seleccionador panameño confesó que vivir este momento era un sueño. “Este era un momento que soñaba vivir… y hoy se hizo realidad”, expresó en su publicación, subrayando que espera que la emoción haya sido compartida por toda la afición canalera. Christiansen reiteró que representar a Panamá en una instancia de tal magnitud es un honor inmenso para él y su cuerpo técnico.

A pesar de la dureza del grupo, Christiansen mostró plena confianza en la competitividad de sus dirigidos. Si bien equipos como Inglaterra y Croacia parten como amplios favoritos, y Ghana representa un reto físico y táctico importante, el técnico aseguró que Panamá no renunciará a su identidad ni a la posibilidad de ser una de las sorpresas del torneo. La ambición canalera será poner a prueba a cada rival.

Publicidad

Publicidad

ver también “Imposible”: Thomas Christiansen da su reacción más sincera tras conocerse el grupo de Panamá en el Mundial 2026

Con el sorteo ya definido, Panamá inicia mentalmente su preparación hacia uno de los desafíos más grandes de su historia futbolística. La ilusión está intacta, el compromiso es total y el mensaje de Christiansen invita a creer: los canaleros buscarán competir, soñar y, por qué no, dejar su huella en la Copa del Mundo 2026.