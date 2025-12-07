Es tendencia:
Marcel Hernández rompe el silencio en Herediano y expone a los responsables de la eliminación: “Todos sabemos”

Tras no clasificar a las semifinales de la Liga Promérica, Marcel Hernández señaló a los responsables del fracaso.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El delantero de Herediano fue el máximo goleador.
© José MorelliEl delantero de Herediano fue el máximo goleador.

El Club Sport Herediano quedó eliminado de la Liga Promérica de manera temprana. El bicampeón de Costa Rica no quedaba fuera de la fase final desde el 2008, cuando Jafet Soto, hoy DT y presidente, todavía era futbolista profesional.

En el Team se mostraron muy críticos, ya que es la primera vez que Fuerza Herediana no clasifica a las semifinales del campeonato nacional. En la directiva lo saben y también Marcel Hernández, quien expuso a los responsables de este momento deportivo.

Con total sinceridad, el delantero cubano comentó: “No podemos tapar el sol con un dedo, fuimos irregulares y el hecho de no haber pasado es culpa nuestra. Nosotros teníamos que cambiar el curso de este torneo como bicampeones, sobre todo en el arranque”.

Y agregó: “Ahora no se puede mirar al pasado, solo queda ver qué cambiar para que el próximo torneo sea diferente. Ahora toca hacer una buena reflexión a nivel grupal e individual, aunque todos sabemos en lo que fallamos“.

En lo individual, Marcel Hernández volvió a convertir este domingo ante Pérez Zeledón y se subió a lo más alto de la tabla de máximos goleadores. Llegó a ocho anotaciones y superó a Jorman Aguilar y Joao Maleck que se quedaron en siete tantos.

Ahora que no tendrá actividad por haber quedado eliminado, Marcel Hernández descansará con la renovación ya firmada. El goleador acordó una extensión de contrato por 18 meses y continuará, al menos, hasta la próxima temporada.

