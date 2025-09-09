“Nunca me respondió”: la polémica en la que está sumergido Reinaldo Rueda antes jugarse todo con Honduras frente a Nicaragua

Reinaldo Rueda se ha llevado un sinfín de críticas luego de que Honduras no le pudo ganar a Haití en el inicio de las Eliminatorias.

Peor aún con lo que hizo con Alexy Vega y los segundos de juego que le dio. No todo se detiene con eso, un técnico de la Liga Nacional de Honduras lo metió más en polémica.

“Contra Haití no sé ganó un punto, se perdieron dos”: fue lo primero que dijo Reynaldo Tilguath, entrenador de Potros de Olancho.

El feo gesto que tuvo Rueda con Tilguath

Reynaldo contó en su entrevista con Todo Deportes Televisión que en cierta ocasión pidió a Rueda ser parte de los entrenamientos de la Bicolor, pero que este lo rechazó.

“Una vez le dije al profe Rueda que si podía ver unos entrenos de la selección. Le dije que iba a pagar todos mis gastos y nunca me respondió“, fue lo que contó.

Tras esa polémica se metió con el caso de Alexy Vega: “Yo creo que si es una falta de respeto. Solamente que Rueda lo haya hablando con él, que lo iba a meter solo 30 segundos”.

Tilguath siempre va de frente y espera que hayan cuatro cambios para el juego contra Nicaragua este martes a las 8:00 de la noche.

“Yo saliera con Menjívar; Rosales, Getsel, Julián y Santamaría. Subiría a Nájar de volante por derecha, Deiby, Alexy Vega y Palma de 10, y arriba, Benguché y Quioto”.

