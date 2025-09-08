Concacaf lo hace oficial: la decisión de último momento que nadie en Honduras veía venir rumbo al Mundial 2026

Honduras y Nicaragua se enfrentan en un partido de alto voltaje este martes en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

Los catrachos y los nicaragüenses llegan en igualdad de puntos (1) luego de empatar en el debut ante Haití y Costa Rica, respectivamente.

Ahora chocan con la necesidad de sumar para no quedarse rezagados en la lucha por el boleto directo al Mundial 2026.

Es en ese marco que en las horas previas Concacaf ha comunicado de manera oficial su última decisión con respecto a un partido que puede ser clave para ambas selecciones.

¿Qué decisión le confirmó Concacaf a Honduras?

La Confederación sorprendió y confirmó a poco más de 24 horas al equipo arbitral para el partido del martes.

Concacaf nombró a una cuarteta estadounidense para el vital choque entre la Bicolor y la Azul y Blanco.

El central del encuentro será el experimentado árbitro estadounidense de origen mexicano, Armando Villarreal que es internacional FIFA desde 2015 y arbitra partidos de CONCACAF desde 2012.

Cabe mencionar que Villareal ya dirigió una vez a Honduras en su carrera, fue en la Copa Oro 2023 ante Qatar en lo que fue un empate 1-1.

A Villareal lo acompañarán sus compatriotas Cory Richardson y Nicholas Uranga, mientras que como cuarto juez fue nombrado Rubiel Vázquez.

Se debe tener muy en cuenta que el Video Assistant Referee estará habilitado y los encargados del VAR serán Edwin Jurisevic y Chris Penso.

El partido entre Honduras y Nicaragua está programado para iniciar a las 8:00 pm hora de Centroamérica.