Honduras

Getsel Montes recibe la noticia que nunca imaginó tener en Herediano: “Principal candidato”

El espigado central hondureño puede tener un giro inesperado en su carrera como futbolista profesional.

Getsel Montes puede tener un técnico que nunca esperó en Herediano.
En Honduras nunca van a olvidar la “maldad” que prometió y cumplió el técnico chileno Marco Antonio Figueroa. El “Fantasma” confirmó que iba a dejar fuera del Mundial 2026 a la Bicolor y sus palabras fueron hechas realidad.

Nicaragua llegó muy lejos camino a la Copa del Mundo, incluso, tocó instancias que jamás nadie imaginó gracias al DT.

Luego su proceso decidieron romper el vínculo y ahora todo ha dado un giro inesperado con el equipo que quiere al “Fantasma” Figueroa, ya que se reuniría con Getsel Montes en Herediano.

Fantasma Figueroa puede dirigir a Herediano, según dicen en Nicaragua

Según reporta “Fútbol Nica” existe la posibilidad que dirija a Getsel Montes: “Marco A. Figueroa figura como el principal candidato para dirigir al CS Herediano”, un rumor que sorprende a toda Honduras.

El cuadro florenses no ha tenido su mejor año, fue eliminado en la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2025 y en la Liga de Costa Rica ha sido muy inconsistente.

“Fantasma” también ha sonado para ir a dirigir a la Liga de Honduras, algo que sería curioso por llegaría a trabajar al torneo liguero del país que dejó fuera del Mundial.

