Getsel Montes recibe la noticia que nunca imaginó tener en Herediano: “Principal candidato”

En Honduras nunca van a olvidar la “maldad” que prometió y cumplió el técnico chileno Marco Antonio Figueroa. El “Fantasma” confirmó que iba a dejar fuera del Mundial 2026 a la Bicolor y sus palabras fueron hechas realidad.

Nicaragua llegó muy lejos camino a la Copa del Mundo, incluso, tocó instancias que jamás nadie imaginó gracias al DT.

Luego su proceso decidieron romper el vínculo y ahora todo ha dado un giro inesperado con el equipo que quiere al “Fantasma” Figueroa, ya que se reuniría con Getsel Montes en Herediano.

Fantasma Figueroa puede dirigir a Herediano, según dicen en Nicaragua

Según reporta “Fútbol Nica” existe la posibilidad que dirija a Getsel Montes: “Marco A. Figueroa figura como el principal candidato para dirigir al CS Herediano”, un rumor que sorprende a toda Honduras.

El cuadro florenses no ha tenido su mejor año, fue eliminado en la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2025 y en la Liga de Costa Rica ha sido muy inconsistente.

“Fantasma” también ha sonado para ir a dirigir a la Liga de Honduras, algo que sería curioso por llegaría a trabajar al torneo liguero del país que dejó fuera del Mundial.

