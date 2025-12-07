Es tendencia:
Alajuelense la celebra: Washington Ortega recibe el mensaje que tanto esperaban los manudos

Ortega se ausentó en los últimos partidos de Alajuelense por una lesión muscular.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El portero uruguayo recibió una distinción.
© Prensa LDAEl portero uruguayo recibió una distinción.

En la Liga Deportiva Alajuelense están preocupados por la situación de salud de Washington Ortega. El portero se lesionó en el partido previo a los dos partidos de la final de la Copa Centroamericana y ya lleva dos semanas fuera de las canchas.

En estos últimos encuentros, Ortega fue reemplazado por Bayron Mora, quien fue la gran figura del equipo en la final de vuelta contra Xelajú. El portero tico tapó dos penales y salvó a sus compañeros en varias ocasiones.

Este domingo, después de que finalizó la última jornada de la Liga Promérica, la Unafut dio a conocer las estadísticas finales sobre lo que fue la fase regular e hizo una mención especial para Ortega por su rendimiento.

Unafut premia a Washington Ortega

Washington Ortega fue el portero que más vallas invictas tuvo en este campeonato nacional junto a Kevin Briceño. Ambos tuvieron nueve juegos en los que no recibieron ningún gol.

Unafut

Unafut

Además, el uruguayo podría haber sumado más vallas invictas en este Apertura 2025 si no se perdía los últimos dos juegos por lesión. Ante San Carlos y Cartaginés, Bayron Mora también mantuvo la valla en cero. Si sumamos a ambos porteros de la Liga, son 11 en total.

En el segundo puesto con ocho partidos aparece Antonny Monreal, portero de Liberia y que será rival de Alajuelense en las semifinales del Apertura 2025. Más abajo Leonel Moreira de Sporting con siete y Esteban Alvarado con seis.

