Desde Herediano revelan lo que todos querían saber sobre el DT que reemplazará a Jafet Soto: “Ya tenemos…”

Alrededor del Club Sport Herediano se ha desatado un enorme revuelo sobre quién será el entrenador del equipo en el 2026. La continuidad de Jafet Soto al mando parece prácticamente descartada: él mismo ha reiterado que no disfruta la labor de dirigir y que prefiere concentrarse en sus funciones como presidente de la institución.

En ese contexto, distintas fuentes señalaron que el candidato número uno para asumir el banquillo sería José Giacone, actual técnico del Cacique Diriangén de Nicaragua y campeón con los florenses en su anterior etapa, mientras que otros medios apuntaron a Marco Antonio “Fantasma” Figueroa, ex DT de la selección pinolera. Sin embargo, sin una confirmación formal por parte de la institución, todo se sigue manejando como simple especulación.

Gustavo Pérez rompe el silencio

Este sábado, en la previa del duelo clave contra San Carlos por la jornada 17 del Apertura 2025, el gerente deportivo Gustavo Pérez decidió responder la pregunta que todos los heredianos tienen en mente: ¿qué se sabe realmente sobre la elección del próximo director técnico?

¿Giacone regresará a Heredia?

“Hemos estado revisando perfiles, ya tenemos algunos nombres extranjeros y nacionales. Esperamos a mitad de diciembre ya ir tomando una decisión sobre esto, nos estamos tomando el tiempo para tomar la mejor decisión”, afirmó Pérez en conversación con la prensa, sin descartar a los técnicos sudamericanos, pero tampoco confirmándolos.

La decisión no está tomada

Según las palabras del gerente, la directiva de Fuerza Herediana, donde el propio Jafet también participa activamente, aún no ha definido quién tomará las riendas del equipo una vez que finalice el Apertura. Por ahora, el panorama sigue abierto y con varios nombres sobre la mesa.

Mientras tanto, los florenses se juegan su futuro inmediato (y la posibilidad de alcanzar el tricampeonato) en un cierre de campeonato que puede condicionar el arranque del proyecto 2026.