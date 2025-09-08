Con Enner Valencia como ejemplo, Reinaldo Rueda sorprende al hablar por qué Alexy Vega solo jugó 30 segundos

Reinaldo Rueda habló en conferencia de prensa antes del crucial encuentro contra Nicaragua de este martes.

El director técnico de la ´H´ palpitó el partido ante los ´Nicas´ y también habló del tema de Alexy Vega que levantó mucho revuelo tras solo ingresar por 30 segundos ante Haití.

¿Qué dijo Reinaldo Rueda de Alexy Vega y qué tiene que ver Enner Valencia?

El estratega cafetero fue consultado sobre esa polémica decisión que muchos tacharon como “falta de respeto”, a lo que respondió de manera curiosa.

“La responsabilidad de un jugador profesional es estar dispuesto a jugar cuando se le requiera y rendir, así sean pocos minutos. Justo sabía que me iban a preguntar eso. Pasa en todo el mundo, hasta con figuras históricas. Me tocó en Ecuador con Enner Valencia, el goleador histórico de la selección y con quien me equivoqué en algún momento porque lo puse de delantero y era carrilero”, comenzó su defensa.

Y continúo: “Lo saqué al minuto 89′ en un partido y quien entró fue Édison Méndez, mundialista en Corea y Japón y Alemania, jugador del PSV, del Atlético Mineiro de Brasil, jugadorazo. Entró al 89:57 y solo agregaron dos minutos ¿Quién hace la jugada del gol para que Ecuador gane el partido 3-2? Él inicia la jugada y anota el gol, jugador titular en los dos mundiales. El gol lo hizo Édison Méndez, quien acababa de entrar. Es el único jugador de Ecuador que tiene tres mundiales. Por ese profesionalismo fue a Brasil 2014 y jugó contra Honduras el último partido” expuso como ejemplo.

Reinaldo Rueda sorprendió a todos con un ejemplo fuera de lo normal. (Foto: Getty Images)

El DT además hizo una petición a medios de comunicación y aficionados: “No le hagan daño a los jugadores, que ya perdimos uno en la selección, el jugador debe estar para la selección así sea para que haga de sparring o para que cobre tiros de esquina o un tiro libre. Alexy Vega reaccionó muy bien, viene con mucha madurez desde la Copa Oro y con gran comportamiento, muy tranquilo. No le dañen la cabecita a Alexy, por favor, que de pronto nos hace abrazar en cualquier momento”, sentenció.

Honduras enfrentará este martes a Nicaragua en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, el partido arrancará a las 8:00 pm hora de Honduras.