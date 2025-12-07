Este domingo se definieron los cruces de las semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga Promérica. Con el cierre de la última jornada y la definición entre Herediano y Liberia, la Unafut ya dio a conocer la noticia que todos esperaban.

Gracias a su primer lugar, la Liga Deportiva Alajuelense enfrentará a Liberia en las semifinales. El primer partido será en el Estadio Edgardo Baltodano, mientras que la vuelta se disputará en el Morera Soto.

El calendario de las semifinales de la Liga Promérica de Costa Rica

El juego de ida será este miércoles 10 de diciembre e iniciará a las 20 horas. Aún no se hizo oficial cuando se jugará la revancha, pero el periodista Christian Sandoval anticipó que será el sábado 13 a la misma hora.

ver también Orgullo manudo: Alajuelense presume la noticia que hunde a Saprissa y Herediano ante los ojos de toda Costa Rica

El Deportivo Saprissa, por su parte, irá contra Cartaginés, el ubicado en la tercera posición. El encuentro de ida se disputará en el Fello Meza este jueves 11 de diciembre desde las 20 horas. Además, la vuelta será el domingo 14 de diciembre a las 16 horas.

Foto: Unafut

De esta manera, Saprissa y Alajuelense ya conocen el día y horario de los compromisos que los catapultará (o no) a la pelea por el título. Ambos tienen la ventaja de que llegan con más descanso que sus rivales.

Publicidad

Publicidad

El Monstruo jugó el viernes ante Sporting, en el empate por 0-0, mientras que Cartaginés tuvo este domingo su compromiso contra Liberia. La Liga hizo lo propio el sábado, por lo que contará con un día más de descanso que los pamperos.