“Voy a actuar legalmente”: Jafet Soto lanza una polémica denuncia en Herediano que traerá consecuencias

El Club Sport Herediano se quedó con las manos vacías en este Torneo Apertura 2025. Finalmente no pudo alcanzar el cuarto puesto y terminó a tan solo un punto de Liberia, el último que se clasificó a las semifinales de la Liga Promérica.

En la semana previa a la definición de este domingo, se había hablado mucho sobre lo que sucedió con el equipo pampero y el pedido de puntos por una supuesta alineación indebida de Saprissa. De haber sido cierta, Herediano podría haber quedado eliminado antes de jugar la última jornada.

Sin embargo, la Unafut dejó sin efecto la solicitud de Liberia, lo que despertó el enojo de los de la Ciudad Blanca. Desde el club pampero apuntaron contra Jafet Soto. Precisamente Hancer Zúñiga, gerente deportivo, acusó al directiva florense de manejar el fútbol nacional.

ver también “El peor”: Jafet Soto recibe una dura sentencia desde la interna de Herediano tras quedar eliminado

El conflicto legal que habrá entre Jafet Soto y Hancer Zúñiga

Por este motivo, el entrenador y dirigente de Herediano le respondió este domingo en plena conferencia de prensa. El mandamás del Team confesó que irá a fondo contra las declaraciones de Zúñiga.

Hancer Zúñiga, gerente de Liberia.

“No hubo disculpas para mi persona y voy a actuar legalmente. Este muchacho tiene que tener pruebas. Yo no me voy a desgastar con este niño, con este muchacho“, avisó Jafet Soto.

Publicidad

Publicidad

Y agregó: “Él va a tener que ir al tribunal, yo voy a sentar un precedente. Él tendrá que llegar a un tribunal a probar que todo lo que dijo es cierto“. Ahora, nace una nueva novela a la que probablemente tenga más capítulos por contar teniendo en cuenta las palabras de Jafet Soto.