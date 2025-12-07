Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Liga Promérica

“Voy a actuar legalmente”: Jafet Soto lanza una polémica denuncia en Herediano que traerá consecuencias

Después de quedar eliminado, el presidente de Herediano arremetió con todo contra un directivo de Liberia.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
El jerarca florense se mostró muy molesto.
© Jorge NavarroEl jerarca florense se mostró muy molesto.

El Club Sport Herediano se quedó con las manos vacías en este Torneo Apertura 2025. Finalmente no pudo alcanzar el cuarto puesto y terminó a tan solo un punto de Liberia, el último que se clasificó a las semifinales de la Liga Promérica.

En la semana previa a la definición de este domingo, se había hablado mucho sobre lo que sucedió con el equipo pampero y el pedido de puntos por una supuesta alineación indebida de Saprissa. De haber sido cierta, Herediano podría haber quedado eliminado antes de jugar la última jornada.

Sin embargo, la Unafut dejó sin efecto la solicitud de Liberia, lo que despertó el enojo de los de la Ciudad Blanca. Desde el club pampero apuntaron contra Jafet Soto. Precisamente Hancer Zúñiga, gerente deportivo, acusó al directiva florense de manejar el fútbol nacional.

“El peor”: Jafet Soto recibe una dura sentencia desde la interna de Herediano tras quedar eliminado

ver también

“El peor”: Jafet Soto recibe una dura sentencia desde la interna de Herediano tras quedar eliminado

El conflicto legal que habrá entre Jafet Soto y Hancer Zúñiga

Por este motivo, el entrenador y dirigente de Herediano le respondió este domingo en plena conferencia de prensa. El mandamás del Team confesó que irá a fondo contra las declaraciones de Zúñiga.

Hancer Zúñiga es el gerente deportivo del Municipal Liberia.
Hancer Zúñiga, gerente de Liberia.

No hubo disculpas para mi persona y voy a actuar legalmente. Este muchacho tiene que tener pruebas. Yo no me voy a desgastar con este niño, con este muchacho“, avisó Jafet Soto.

Publicidad

Y agregó: “Él va a tener que ir al tribunal, yo voy a sentar un precedente. Él tendrá que llegar a un tribunal a probar que todo lo que dijo es cierto“. Ahora, nace una nueva novela a la que probablemente tenga más capítulos por contar teniendo en cuenta las palabras de Jafet Soto.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Jafet Soto recibe una dura sentencia desde la interna de Herediano
Costa Rica

Jafet Soto recibe una dura sentencia desde la interna de Herediano

Qué pasa si Herediano gana, empata o pierde contra Pérez Zeledón
Costa Rica

Qué pasa si Herediano gana, empata o pierde contra Pérez Zeledón

Herediano y la notificación que le puede costar la clasificación
Costa Rica

Herediano y la notificación que le puede costar la clasificación

Thomas Christiansen muestra su lado más emotivo luego del sorteo del Mundial 2026
Panama

Thomas Christiansen muestra su lado más emotivo luego del sorteo del Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo