El encontronazo de Keylor Navas con jugador de Honduras que casi termina a los golpes en la eliminación de Costa Rica

De forma intensa terminó el Clásico entre Costa Rica y Hondurasque dejó a ambas selecciones fuera de la Copa del Mundo de 2026. El empate 0-0 vio como ninguna pudo cumplir el objetivo.

El empate solo marcaba la frustración de una y otra selección que fueron incapaces de marcar un tanto que los acercara a la clasificación.

ver también La contundente decisión que tomó Honduras con Reinaldo Rueda luego de ser eliminado del Mundial 2026 en Costa Rica

Ya en los minutos finales, una acción de Joel Campbell en ataque donde el portero Edrick Menjívar salvó el arco catracho, los ticos pedían un penal. Aquí fue donde ambas selecciones se comenzaron a encarar.

Keylor Navas se peleó con Kervin Arriaga

Uno de los encontranazos que se dieron lo protagonizaron Keylor Navas y Kervin Arriaga. El guardameta de Pumas fue a separar a los suyos, pero chocó con “El Misilito”.

En las imágenes se puede ver que casi llegan a los golpes, pero ambos se contuvieron porque había la posibilidad de conseguir un gol que los hiciera soñar con el Mundial.

Esta fue una de las imágenes que dejó el encontronazo de Kervin Arriaga y Keylor Navas.

Publicidad

Publicidad

El exjugador del Levante y Real Madrid se dijo de todo contra el actual futbolista que milita en el equipo “Grantoa”. El partido terminó con la expulsión de Carlos Pineda y Manfred Ugalde.

Tanto Honduras como Costa Rica quedaron fuera del Mundial en el Grupo C donde solo pasó Haití. Surinam fue el que tomó el último puesto al repechaje que aspiraban.

Publicidad