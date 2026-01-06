Marathón ha sufrido duro revés de última hora que beneficia a Olimpia camino al campeonato de la Liga Nacional de Honduras: “No arriesgar”

El fútbol de Honduras llegó a su último partido en el Apertura 2025, Olimpia y Marathón definen al campeón este miércoles 07 de enero en el estadio Nacional Chelato Uclés.

Iván Anderson, defensor panameño del Marathón, ha dado la nota negra para la final de regreso tras la ida 2-2 que se dio en San Pedro Sula. Así lo confirmó el propio jugador.

“Es triste no estar, pero confío en mis compañeros de que venimos haciendo un gran torneo y que seguramente en la serie no será la excepción”.

¿Por qué no puede jugar Iván Anderson la final ante Olimpia?

“Tuve una pequeña fisura aquí en el músculo que me deja fuera de 10 a 12 días, ya comenzamos la recuperación para estar listo”.

¿Qué te dijeron los médicos?

“Que es algo muy pequeño que la recuperación es rápida, pero que me estaría perdiendo la final de vuelta. No llegaría, sería muy justo, es mejor no arriesgar”.

Con esto, Pablo Lavallén no tendrá a uno de sus mejores hombres y deberá resolver el problema para poder ganar la Copa 10 de su historia.

