¿Por qué Honduras quedó fuera del repechaje al Mundial 2026 si fue segundo de su grupo en Eliminatorias Concacaf?

La última jornada del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026 dejó uno de los desenlaces más crueles que se recuerden para el fútbol de Centroamérica.

Mientras Haití hacía su tarea al vencer 2-0 a Nicaragua en Curazao y sellaba su clasificación directa, Costa Rica y Honduras protagonizaron un duelo dramático en el Estadio Nacional de San José donde ambos estaban obligados a ganar para mantener viva la esperanza. Sin embargo, el 0-0 resultó letal para los dos: los dejó mirando el Mundial por televisión.

Costa Rica cerró el grupo en tercer lugar con 7 puntos, un rendimiento muy por debajo de sus últimas eliminatorias, y su eliminación era inevitable. Pero, ¿cómo es posible que Honduras también haya quedado fuera si terminó segunda de su grupo con 9 puntos?

¿Por qué Honduras se quedó afuera del Mundial?

La respuesta está en lo que ocurrió a miles de kilómetros de distancia, específicamente en el partido entre Guatemala y Surinam, que servía para definir la tabla global de los mejores segundos, de donde saldrían los cupos al repechaje intercontinental.

Honduras, con 9 puntos y +3 en diferencia de gol, tenía la clasificación casi en el bolsillo cuando Guatemala ganaba 3-0 y eliminaba a Surinam parcialmente. Pero llegó el golpe fatal.

Honduras fue el peor segundo de las Eliminatorias Concacaf (Promiedos.com).

En el cierre del partido en Guatemala, Surinam marcó un gol agónico (autogol de Nicolás Samayoa), el tanto que cambió todas las ecuaciones y destruyó el sueño hondureño.

Con ese 3-1 final, los surinameses quedaron con 9 puntos, igual que Honduras; diferencia de gol de +3, igual que Honduras; pero con más goles a favor (9 contra 5), superando a la H en el segundo criterio de desempate. Es decir, el único gol que anotó Surinam sobre el final valió un boleto al repechaje mundialista.