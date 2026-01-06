Fue figura y campeón en Herediano, Alajuelense lo quiso, pero ahora jugará en México

El Club Sport Herediano continúa ajustando su plantel de cara al Torneo Clausura 2026 y, en medio de ese proceso, confirmó una salida que venía dando de qué hablar en el mercado nacional. Se trata de un futbolista que fue campeón con el Team, tuvo protagonismo en momentos clave y que incluso llegó a sonar como posible refuerzo de Liga Deportiva Alajuelense, pero cuyo futuro estará lejos de Costa Rica.

¿Cuál es el futbolista de Herediano que se va a México?

Este martes, la institución rojiamarilla anunció oficialmente que el delantero mexicano Brian Rubio no seguirá formando parte del equipo. El atacante había regresado al Herediano para disputar el Apertura 2025, en lo que fue su segunda etapa con el club, luego de haber vestido la camiseta florense por primera vez en el 2019.

Durante su paso por el Team, Rubio fue parte de un plantel competitivo, aportó experiencia internacional y dejó buenas sensaciones, al punto de que su nombre llegó a vincularse con Alajuelense en medio de los movimientos del mercado. Sin embargo, esa posibilidad no prosperó y el desenlace tomó otro rumbo.

Según reportes de medios mexicanos, Brian Rubio volverá a su país para incorporarse nuevamente al Mazatlán FC, club con el que ya tuvo etapas anteriores en su carrera. Además de ese club, el delantero de 29 años también militó en equipos como FC Juárez y León, consolidando un recorrido importante en el fútbol azteca.

Brian Rubio regresa a Mazatlán.

La despedida oficial llegó a través de un breve, pero claro mensaje del club florense, que agradeció al jugador por su paso por la institución. “¡Gracias, Brian! Informamos que Brian Rubio no continuará como jugador del Club Sport Herediano”, comunicó el Team, marcando así el cierre definitivo de su ciclo.

Con esta salida, Herediano sigue moviendo piezas en su plantel, mientras el atacante mexicano inicia una nueva etapa en México, dejando atrás Costa Rica tras haber sido campeón, protagonista y uno de los nombres que animaron el mercado en las últimas semanas.