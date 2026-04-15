El contundente mensaje de Andy Najar tras humillar al América en el Azteca: “Disfrúntelo, pero…”

Luego que Andy Najar brillara en los cuartos de final y lograra el boleto a las semis tras vencer al América en el estadio Azteca, el lateral hondureño dejó un contudente mensaje a sus compañeros que reflea su liderazgo en el camerino.

El catracho dejó destellos de su talento, con proyección en ofensiva. Incluso, el gol de la clasificación nació en sus pies y culminó con la definición del alemán Hany Mukhtar.

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“Gran trabajo, equipo. Esto es el resultado del esfuerzo, la disciplina y creer en nosotros. Disfrútenlo hoy, pero mañana seguimos con la misma hambre”, escribió Najar.

El mensaje fue acompañado por una fotografía de todo el plantel del Nashville en el camerino del estadio Azteca, recinto en el que Najar ya ha podido celebrar en dos ocasiones, antes fue con Honduras en 2013.

Ahora, tras conseguir el boleto a la siguiente ronda, el club de la MLS de Estados Unidos está esperando rival que saldrá de la llave entre Tigres y Seattle Sounders.

Lo cierto es que, el nivel de Andy Najar a sus 33 años sigue estando por encima de la media de los futbolistas hondureños, por lo que se espera recapacite y retorne a la Selección de Honduras.

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