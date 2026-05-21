Agustín Auzmendi revela toda la verdad sobre su trámite de nacionalidad y sacude a Honduras

Agustín Auzmendi siempre ha mostrado el deseo de jugar para la Selección de Honduras y ha dejado una nueva respuesta.

El atacante argentino Agustín Auzmendi aclaró este jueves que su trámite de naturalización avanza motivado principalmente por su pareja, Cecilia, y su bebé. Aunque su gran sueño es vestir la camiseta de la Selección de Honduras, la decisión de conseguir los papeles es un hecho que va más allá de lo estrictamente deportivo.

A pesar de la dolorosa eliminación mundialista que sufrió el país, “El Pistolero” y su familia siguen muy de cerca cada paso de la H. La Bicolor se mantiene como una prioridad en su radar, demostrando el fuerte lazo afectivo que el goleador ha desarrollado con la afición catracha.

ver también “Me encantan”: José Francisco Molina sentencia la convocatoria de Honduras frente a la Argentina de Messi

La llegada del nuevo director técnico español, José Francisco Molina, ha renovado las esperanzas de Auzmendi de cara a una futura convocatoria en el proceso hacia el Mundial 2026. Además, ve con buenos ojos los fogueos y alianzas internacionales de Honduras, considerando que este roce elevará el nivel del fútbol nacional.

¿Qué tal van los papeles para la nacionalidad? ¿Ya se resolvió todo o sigue en proceso?

“No, todavía no está hecha la nacionalidad. Sí empezamos con los trámites por la bebé, pero ahí estamos con eso. Sin embargo, de hecho la nacionalidad se va a hacer pueda o no pueda jugar en la selección. La nacionalidad se va a hacer por Cecilia, por la bebé, por todo. La voy a tener y después, si se da la oportunidad, bienvenido sea. Obviamente sería muy feliz de poder hacerlo“, dijo durante una entrevista en Fundación de Niños con Cáncer de Honduras donde donó su camista.

¿Le has estado perdiendo la pista a la selección o la seguís de cerca?

Sí, sí, la he estado viendo. Con Cecilia vimos la eliminación al Mundial en el último minuto. Siempre la seguimos.

ver también “Su etapa en Costa Rica ha finalizado”: Andrés Carevic recibe firme noticia desde Honduras

Con la llegada del nuevo director técnico español, ¿sentís que se te podría abrir una oportunidad para ser convocado?

Publicidad

Publicidad

Sí, sí, he estado pendiente. El director técnico que viene del extranjero seguramente viene con muy buenos conocimientos. Vi que hicieron varias alianzas con algunas selecciones, entonces que Honduras se pueda foguear con ese tipo de jugadores la verdad que es muy bonito.

En resumen

El trámite de la naturalización de Agustín Auzmendi avanza impulsado por su pareja e hija, independientemente del fútbol.

Sigue de cerca a la “H” y admite que sería muy feliz si lo convocan en el futuro.

Ve con optimismo el proceso del técnico extranjero y los fogueos internacionales de Honduras.