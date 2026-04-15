Los 7 jugadores de Motagua que terminan su contrato y son candidatos a dejar el Ciclón en el mercado de fichajes

Si bien Motagua está enfocado en ganar la Copa 20 de su historia, la directiva y el cuerpo técnico del Ciclón no dejan de lado lo que será el mercado de fichajes y la conformación del equipo para la próxima temporada.

En la plantilla del Azul Profundo hay siete jugadores que terminan su vínculo en junio. Motagua podría quedarse con alguno de ellos, pero todo indica que la mayoría se irá libre.

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Los 7 jugadores que vencen contrato en Motagua

Ellos son: Marcelo Santos, Luis Vega, Ricky Zapata, Denis Meléndez, Jorge Serrano, Óscar Discua y Carlos “Zapatilla” Mejía.

De los nombres mencionados, Vega, Discua y “Zapatilla” Mejía tienen grandes posibilidades de ser renovados, ya que son parte de la planificación de Javier López.

Los demás tienen muchas probabilidades de irse, siendo uno de ellos: Jorge Serrano. El panameño no continuará en el club y deberá regresar al Independiente de Panamá, como lo ha confirmado Fútbol Centroamérica.

En el caso de Marcelo Santos, aunque el jugador aseguró que está para cumplir lo que resta de su contrato y finalizar bien en Motagua, la situación podría dar un giro inesperado.

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El defensor podría continuar con el Azul Profundo si en el actual torneo logran alcanzar el tan ansiado título, situación ideal que garantizaría la continuidad de Santos.

Javier López, quien fue renovado por los próximos cuatro torneos, buscará seguir reforzando el club con jugadores de su confianza. Eso sí, los resultados deben acompañarle.