Edrick Menjívar y la oferta de su vida: la decisión que tomó el arquero de Olimpia con gigante de América

Edrick Menjívar es uno de los grandes futbolistas que tiene la selección de Honduras y Olimpia, el arquero a sus 32 años también es uno de los mejores de Centroamérica.

Menjívar tuvo la oferta de la vida en sus manos y esta fue la decisión que tomó y que fue explicada por el Edgardo Simovic, representante de jugadores.

¿Qué gigante de América quiso a Edrick Menjívar?

Se trata del Peñarol de Uruguay, el arquero tuvo la oportunidad de salir en el pasado reciente, pero un insólito motivo no concretó su fichaje.

“Por el pasaporte. Sí, porque hay técnicos que no se animan. Para mí, puedes jugar, estar en Peñarol, porque la verdad, tiene las condiciones, Olimpia es un equipo de mucha presión, Peñarol es un equipo de presión, pero bueno, él prefiere que la tribuna no lo insulte, si trae un golero hondureño, que trayendo un golero argentino, colombiano, es una pena, pero bueno, es la mentalidad, no solo de ahí, sino que de otros”, dijo Simovic en entrevista con Grupo Opsa.

Incluso, el propio Edgardo comentó que “tuvo una posibilidad el año pasado en Colombia, en Tolima, pero bueno, hasta Reinaldo Rueda lo llamaron pidiendo las recomendaciones, pero no”.

Rara vez sucede que un jugador rechace dos ofertas, caso que si le sucedió a Edrick Menjívar, que en Olimpia ya se puede sentar al lado de leyendas de la talla de Noel Valladares y Donis Escober.

Simovic aseguró que Edrick puede salir aún: “El portero está joven todavía. Mirá lo que sucedió con Keylor Navas, 38 años de edad y lo terminan pagando por 2 o 3 millones de euros. No puedes creerlo”.

¿Quién es Edgardo Simovic?

El pasado se destacó como futbolista y muchos lo recuerdan porque fue quien guió al Marathón a su quinta estrella ante el Olimpia en el estadio Nacional durante el 2004.

Con dos goles suyos, Marathón doblegó al León que era el gran favorito, ahora se destaca como representante de jugadores.