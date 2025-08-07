Concacaf se rinde por completo a Edwin Rodríguez y lo hace dar el gran salto en la Copa Centroamericana con Olimpia

Olimpia consiguió su segundo triunfo en laCopa Centroamericana, esta vez llegó a los 6 puntos tras vencer al Hércules de visitante 1-3.

El triunfo hace que el León sueñe con el boleto a la siguiente ronda y hay un jugador del que Concacaf está enamorado.

¿Qué hizo Concacaf con Edwin Rodríguez?

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación eligió por segundo partido consecutivo a Edwin Rodríguez como el mejor jugador del partido.

El catracho fue uno de los anotadores y su juego es muy importante para el esquema de Eduardo Espinel.

Anteriormente también fue electo como el mejor del partido ante Real Estelí, por lo que el hondureño es uno de los más admirados por Concacaf.

A Olimpia le resta jugar contra Águila y Xelajú MC, el primero será de local y en ese encuentro buscará sellar el boleto a los cuartos de final.

Lo que dijo Edwin Rodríguez tras el juego