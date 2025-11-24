Es tendencia:
Olimpia revela lo que todos querían saber de Edrick Menjívar tras retirarse de la selección de Honduras

Muchos se preguntaron cómo llegó Edrick Menjívar a Olimpia luego de haberse retirado de la selección de Honduras.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Edrick Menjívar decidió retirarse de la selección de Honduras tras no clasificar al Mundial.
Edrick Menjívar fue titular en la victoria 3-2 de Olimpia vs. Marathón en la jornada 18 del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

Todos se preguntaban cómo volvió Menjívar tras anunciar el retiro de la selección de Honduras tras no clasificar a la Copa del Mundo 2026.

Eduardo Espinel revela cómo volvió Edrick Menjívar

“Sí, hablamos y le mostré apoyo, aunque creo, y se lo dije, que tomó una decisión apresurada. Edrick ha tenido un buen semestre, es joven y puede aspirar a seguir ayudando a la Selección por varios años más. Sin embargo, respeto su decisión y ojalá la reconsidere. En general, debemos aceptar las críticas y decisiones, siempre que sean objetivas, y seguir adelante con cabeza fría”.

Y envía una dura frase al país: “La cultura de Honduras resaltan todo lo malo, si la selección hacía un gol contra Costa Rica no sé si iba a estar todo malo, así es siempre”, sentenció.

Menjívar ya confirmó que con su decisión no ha marcha atrás y que espera mantenarla, aunque depende de quien sea el nuevo DT de la H.

Recordemos que la Eliminatoria de Menjívar no fue mala, fue el portero menos batido, pero no clasificó a la Copa del Mundo. El guardameta solo recibió 2 goles en seis partidos. Esos tantos se los hizo Nicaragua.

