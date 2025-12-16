¿Por qué Olimpia puede eliminar a Motagua en el clásico de la jornada 3 de las Triangulares?

El clásico Olimpia vs. Motagua por la jornada 3 de las Triangulares del Apertura 2025 no es un partido más: puede ser un punto de ruptura total para el Grupo A. El León llega con 3 puntos tras vencer a Real España en el Morazán, mientras que Motagua carga con un 0-3 en contra ante la Máquina y está último, sin puntos y con la diferencia de gol dañada. En medio de ese contexto, aparece un detalle clave del reglamento: el formato de las triangulares y las ventajas para los cabezas de serie.

En este grupo, el cabeza de serie es Olimpia, y eso le da un plus enorme en la lucha por el boleto a la final. El sistema de desempate establece que, si al terminar la triangular el León y el segundo mejor del grupo empatan en puntos, clasifica automáticamente el cabeza de serie, es decir, Olimpia. Para el resto de los equipos (del 3° al 6° en la tabla general), los empates se resuelven con diferencia de goles, goles anotados, puntos en la serie particular y Fair Play. Pero cuando se trata del 1° y el 2°, el reglamento es claro: si empatan en puntos, avanza el 1°, el sembrado más alto.

¿El León puede eliminar al Ciclón Azul este miércoles?

Si Olimpia le gana a Motagua, le sacaría 6 puntos de ventaja con dos jornadas por jugar. Motagua podría, en el mejor de los casos, llegar a 6 puntos ganando los dos partidos restantes, pero aun así no superaría a Olimpia: solo lo empataría, y en igualdad de puntos el que avanza es el cabeza de serie, no el que tenga mejor diferencia de gol.

Por eso se dice que el clásico tiene “olor a eliminación” para el Azul Profundo: una victoria de Olimpia no solo lo deja con puntaje perfecto, también le cierra la puerta matemática a Motagua, que aunque todavía tenga juegos por delante, ya no tendría forma reglamentaria de pasar por encima del León en la tabla del grupo. En pocas palabras: el reglamento, el formato corto y el rol de Olimpia como cabeza de serie se combinan para que este clásico pueda dejar a su máximo rival fuera del torneo mucho antes de la última jornada.

¿Cuándo, dónde y a qué hora se juega Olimpia vs. Motagua por la jornada 3 de las Triangulares?