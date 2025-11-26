Toda Honduras consternada con la dura respuesta que Carlos Pavón le dejó a Edrick Menjívar: “Rechazado”

Siguen habiendo muchas repercusiones luego de la eliminación de la selección de Honduras de la Copa del Mundo 2026. El dolor es muy visible en un país que tenía mucha esperanza de estar.

Edrick Menjívar tras no clasificar, se retiró y no jugará más con la Bicolor, además, lanzó un dardo a las leyendas que han vestido la “H” por la falta de apoyo en el proceso rumbo a United.

Menjívar señaló que nunca se sienteron arropados por un Carlos Pavón, Amado Guevara o Rambo de León y puso de ejemplo a Panamá que si lo hizo.

“No me gustan las comparaciones, pero yo miraba como en los entrenamientos de Panamá llegaban los ex futbolistas como Baloy y Blas Pérez a hablar con los jugadores, creo que eso es importante”.

Tampoco es por eso que no clasificamos, pero aquí ningún ex jugador se acercó al grupo o vino a ver un entrenamiento. Nunca hubo ese compañerismo. Los ex futbolistas le tiran a los actuales, como deseando que no logren el objetivo para poder decirles ‘yo soy mundialista, vos nos’.

Hay que dejar el orgullo a un lado y arropar a los jóvenes. No es lo mismo que venga un Rambo de León a un entrenamiento y te de consejos porque ellos vivieron ese tipo de partidos. Hay jugadores importantes que se pueden acercar para que te den ese sentido de pertenencia y que todos vamos en el mismo barco”.

A estas palabras les ha llegado una respuesta y se la dio Carlos Pavón, quien es el máximo goleador de Honduras en las Eliminatorias y leyenda.

“La Sombra Voladora” ha decidido responderle a Edrick Menjívar y ponerlo en su sitio, ya que asegura que algún momento se sintió “rechazado”.

La respuesta de Carlos Pavón a Edrick Menjívar que consterna a Honduras

“Si tú estás enfermo ¿qué haces?, pedimos ayuda. Y si tu vas con Carlos Pavón, Amado Guevara, de hecho, lo tuvieron, al principio estuvo Maynor Figueroa… Y de parte de ellos, porque para mí hablar ahora de lo que dejaron de hacer, ya es muy tarde”.

Rambo de León aseguró en su momento que se les acercó y que no tuvo ese reconocimiento de parte de ellos y que sintió falta de humiladad, o esa aceptación a la hora de visitarlos. Hasta los comparó con Panamá.

“Es feo cuando tu escuchas eso y cuando lo has vivido, no sé si Rambo lo sintió así, porque por ejemplo yo si lo sentí cuando visité mi club (Real España) me sentí rechazado y eso es feo”.

Con esto, Pavón deja claro que los jugadores de la selección de Honduras tampoco se les acercaron a las leyendas para pedir algún consejo camino al Mundial 2026.

