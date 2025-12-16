Edrick Menjívar aprovecha la dura situación de su actual club y pide fichaje de ex Alajuelense para Olimpia: “Que se venga”

Edrick Menjívar fue uno de los encargados en hablar este martes en la previa del Clásico en que Olimpia enfrentará a Motagua por la Triangular de la Liga Nacional de Honduras.

El guardameta dio una entretenida conferencia de prensa donde fue consultado por la retirada de Olancho FC del torneo y aprovechó la situación que viven los Potros para pedir el fichaje de un ex Alajuelense.

Edrick Menjívar habló antes de jugar contra Motagua

Comenzó hablando del partido ante Motagua: “Sabíamos que las triangulares serían difíciles, Real España vino y sacó un resultado importante, somos conscientes que si ganamos este miércoles y luego el sábado tenemos las posibilidades de ya estar en la final, son finales para nosotros y los visualizamos de esta manera”.

¿Por qué cree que Olancho FC quiere retirarse?: “Lo dije desde que comenzó el torneo lo del tema del formato y tampoco es una excusa porque todos aceptamos jugar, no era un formato válido para este torneo tomando en cuenta lo que se venía, tanto el tema de la Selección, elecciones, no era el momento para aprobarlo. Pienso que es más un gasto para los equipos que un beneficio, hay poca gente en los estadios, a los clubes les toca viajar dos veces”.

Aprovechó para pedir el fichaje de un ex Alajuelense para Olimpia: “El presidente de Potros dijo en las entrevistas que se iba a retirar, no sé que le habrá orillado a tomar esa decisión y no sabemos si lo mantendrá, ya es una decisión de él y nosotros tenemos que enfocarnos en lo nuestro. Si toma la decisión de no seguir que nos mande a Alex López por lo menos, que se venga el gordo para acá”.

Es de conocimiento público que Menjívar y López se llevan muy bien y el arquero siempre ha querido el regreso del volante.

