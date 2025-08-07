Es tendencia:
No es Motagua: el equipo de Centroamérica que se postula al fichaje de Rubilio Castillo

Rubilio Castillo terminó su relación contractual con el Deportivo Pereira y busca nuevo equipo para lo que resta del 2025.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Rubilio Castillo tiene la posibilidad de jugar en equipo de Centroamérica.
Rubilio Castillo se desligó del Deportivo Pereira, el delantero no fue tratado de la mejor forma y dejó Colombia para regresar a Honduras.

Ahora hay un equipo que se postula por el fichaje del atacante de 33 años y ha sido confirmado por su propio entrenador.

¿Qué equipo se postula para fichar a Rubilio Castillo?

A pesar de que cuenta con un goleador en racha como Nicolás Messiniti, el Marathón no descarta fichar a Rubilio Castillo.

Su propio técnico, Pablo Lavallén habló de la posibilidad en conferencia de prensa y esto fue lo que dijo del “9”.

“Nosotros necesitamos un delantero más para tener una variante más, el campeonato ya está iniciado y hoy las posibilidades son muy cortas, porque los jugadores que ya firmaron planilla para otros equipos no se pueden incorporar. Pero bueno, si hay alguna posibilidad seguramente se evaluará y si llega a venir un delantero, bienvenido”, manifestó.

Directamente sobre Rubilio Castillo, respondió: “Sí, es un jugador de selección, que tiene mucha trayectoria, viene de jugar en el extranjero, en una liga como la colombiana, que es una liga competitiva. Así que si están las cosas dadas como para que pueda venir y él se quiere sumar y le interesa la oferta, y sobre todo que el club puede hacer una buena incorporación, bienvenido”.

Rubilio viene de jugar 13 partidos en el Deportivo Pereira, pero tuvo que regresar a Honduras por la falta de oportunidades.

Marathón sabe que debe competir con Motagua, pero con una buena oferta puede llevárselo a San Pedro Sula.

