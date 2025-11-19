Edrick Menjivar indigna a toda Honduras con la justificación más surrealista de por qué se dedicó a perder tiempo ante Costa Rica

Honduras fracasó en las Eliminatorias al Mundial 2026. Todo estaba encaminado para que el equipo se quede con el boleto de clasificación directa, pero no pudo lograrlo. Fue una de las amargas sorpresas que dio la fase final de este proceso.

Los catrachos empataron sin goles con Costa Rica, por lo que ambos equipos se quedaron sin chances de asistir a la máxima cita. Con Reinaldo Rueda hundido en lágrimas, la impotencia, la bronca y el enojo de todos los aficionados no tardaron.

Edrick Menjívar, arquero hondureño, fue uno de los protagonistas de la olvidable presentación. La misma estuvo especialmente marcada por un pasaje en el que se arrojó al suelo con el objetivo de perder tiempo, puesto que el 0-0 los favorecía.

Edrick Menjívar indignó a Honduras: la explicación sobre sus pérdidas de tiempo

Cuando Honduras necesitaba solo un gol para clasificarse a la Copa del Mundo, el portero comenzó a dejar correr el reloj con actitudes reprochadas en las redes sociales por muchos aficionados. La paciencia se acabó cuando se arrojó al suelo.

Tweet placeholder

“Prefiero no hablar de eso. Prefiero responder preguntas del partido”, contestó Menjívar sobre aquel momento del encuentro. “Recibimos la indicación durante el partido que la prioridad era mantener el 0 en nuestro arco en el segundo tiempo”.

Con esta última declaración, quien pasa al foco total de la exposición es el DT Reinaldo Rueda, a cargo del planteo táctico y estratégico del equipo. Si bien no puso en duda su continuidad, cerró la conferencia de prensa lleno de angustia.

Tweet placeholder

¿Cómo quedó el Grupo C de Concacaf en las Eliminatorias al Mundial 2026?

Honduras quedó segunda en el Grupo C con nueve unidades, detrás del líder y único clasificado Haití. Bajo la misma condena, Costa Rica ocupó el tercer lugar de la división, mientras que Nicaragua quedó en la última posición de la misma.