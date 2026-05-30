El Bolillo Gómez con ausencias notables en la Selección de El Salvador para la Fecha FIFA de junio

La Selección de El Salvador ya tiene definido su grupo de trabajo para afrontar la próxima Fecha FIFA, en la que disputará dos exigentes compromisos amistosos en territorio estadounidense. El entrenador Hernán Darío Gómez oficializó la convocatoria de 25 futbolistas que buscarán aprovechar esta ventana internacional para consolidar el proyecto rumbo a los próximos desafíos internacionales.

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La escuadra cuscatleca se medirá ante Corea del Sur el próximo 3 de junio y frente a Catar el 6 de junio, dos rivales de alto nivel que pondrán a prueba el crecimiento del combinado nacional. La delegación viajará este domingo a Estados Unidos para iniciar la concentración, con la única excepción del delantero Nathan Ordaz, quien se incorporará posteriormente en Utah.

Convocados de El Salvador para la Fecha FIFA

Porteros: Benji Villalobos, Mario González y Geonathan Barrera.

Defensas: Julio Sibrián, Jeferson Valladares, Rudy Clavel, Jorge Cruz, Alejandro Henríquez, Alejandro Cano, Danis Cerros y Diego Flores.

Volantes: Cristian Martínez, Mauricio Cerritos, Isaac Portillo, Kevin Reyes, Marcelo Díaz, Jairo Henríquez, Leonardo Menjívar, Diego Ortez, Rafael Tejada, Mayer Gil y Brayan Landaverde.

Delanteros: Cristian Gil, Nathan Ordaz y Styven Vásquez.

Las bajas de la Selecta

No todas fueron buenas noticias para la el Bolillo Gómez. Los futbolistas Emerson Mauricio y Jefferson Amaya quedaron fuera de la convocatoria debido a distintas lesiones, una situación que obligó al cuerpo técnico a realizar ajustes en el listado final para esta ventana internacional.

Ambas ausencias representan una baja sensible para el combinado salvadoreño, especialmente por el aporte que venían teniendo dentro de sus respectivos equipos. Aun así, Hernán Darío Gómez confía en que el grupo seleccionado pueda responder a la exigencia de enfrentar a dos selecciones de gran nivel competitivo.

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Los encuentros ante Corea del Sur y Catar servirán como una importante evaluación para medir el rendimiento de El Salvador frente a rivales de talla internacional. Con una mezcla de experiencia, juventud y varios legionarios, la Selecta buscará dejar buenas sensaciones en Estados Unidos y seguir fortaleciendo su proyecto de cara a los retos que se aproximan.