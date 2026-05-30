Fue parte del equipo de Maradona y ahora llega como refuerzo al futbol de Guatemala

El futbol chapín tendrá a un elemento que fue asistente de la leyenda argentina.

Deportivo Marquense continúa moviéndose con determinación en la planificación del Torneo Apertura 2026 de Guatemala y ahora reforzó una de las áreas más importantes de su estructura: el cuerpo técnico. La directiva felina confirmó la incorporación del mexicano Carlos Ortiz, quien se sumará al proyecto encabezado por Omar Arellano con la misión de potenciar el rendimiento físico del plantel.

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La llegada de Ortiz no pasa desapercibida, ya que cuenta con una trayectoria respaldada por experiencias en instituciones de renombre y procesos de alto nivel. Su incorporación responde al objetivo de Marquense de construir un equipo competitivo que pueda luchar por los primeros puestos desde el inicio de la temporada.

TRABAJÓ JUNTO A DIEGO ARMANDO MARADONA EN MÉXICO

Uno de los aspectos más llamativos del perfil de Carlos Ortiz es que formó parte de Dorados de Sinaloa durante la etapa en la que el equipo fue dirigido por el legendario Diego Armando Maradona, una experiencia que marcó su carrera profesional y le permitió trabajar de cerca con una de las figuras más influyentes en la historia del fútbol mundial.

Además de su paso por Dorados, Ortiz también integró proyectos de la Federación Mexicana de Futbol como docente, aportando en la formación y desarrollo de nuevos profesionales. Su currículum incluye experiencias en clubes de la Liga MX como Atlas y Puebla, así como trabajos en la Academia de Bari y en la academia UFA Uruapan de Estados Unidos.

Con esta incorporación, los leones de San Marcos fortalecen una estructura que busca marcar diferencia tanto en la preparación física como en la planificación integral del equipo. La pretemporada será clave para sentar las bases de un plantel que aspira a convertirse en protagonista del campeonato.

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De esta manera, el cuerpo técnico de Marquense queda conformado por Omar Arellano como entrenador principal, Juan Rivera como asistente técnico, Carlos Ortiz como preparador físico, Carlos Mardones en la gerencia deportiva y Michel Mardones como gerente administrativo. Los felinos siguen armando sus piezas con la ilusión de protagonizar una campaña exitosa en el próximo torneo.