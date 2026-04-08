Francis Hernández y José Francisco Molina sacuden a Honduras y esto anuncian sobre su gira en Europa

El director deportivo de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), Francis Hernández y el entrenador de la Selección Nacional, José Francisco Molina siguen trabajando en el reclutamiento de nuevo talento en Europa.

José Ernesto Mejía, secretario de la FFH, anunció que tanto Hernández como Molina regresarán al país en las próximas semanas en cuanto concluya su trabajo en Europa.

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“Están haciendo una gira productiva por Europa, tanto el director deportivo como el entrenador y estamos seguros que van a dar muy buenos frutos. Ellos no han parado, están regresando este mismo mes, en unas dos semanas, la agenda está bien cargada,“, inició contando Mejía a Deportes TVC.

Por otro lado, el directivo contó que en esta misión por Europa se estará visitando a jóvenes hondureños que ni siquiera la prensa tiene en el radar, por lo que se esperan sorpresas sobre lo alcanzado por Francis Hernández y José Francisco Molina.

“Hay muchos jugadores que la prensa no tiene en el radar, pero Honduras es un país que hay mucho migrante y sobre todo, mucho muchacho jugando fútbol. Esos talentos hay que captarlos entre los 14 y 15 años“, aseguró.

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La reunión con Keyrol Figueroa

Entre tanto, se espera que la reunión entre el campamento de la Selección de Honduras y Keyrol Figueroa sea el próximo 17 de abril en Inglaterra.

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El jugador del Liverpool asistirá junto a su madre Sandra Norales y su padre Maynor Figueroa, a quienes se les presentará el nuevo proyecto de Honduras con miras al Mundial 2030 y 2034.