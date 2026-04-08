Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Francis Hernández y José Francisco Molina sacuden a Honduras y esto anuncian sobre su gira en Europa

El DT y el director deportivo están en Europa con la misión de reclutar talento para la Selección de Honduras y ya llegan nuevas noticias sobre la misión.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Francis Hernández y José Francisco Molina están realizando una gira por Europa para reclutar nuevo talento. Foto: La Prensa.
Francis Hernández y José Francisco Molina están realizando una gira por Europa para reclutar nuevo talento. Foto: La Prensa.

El director deportivo de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), Francis Hernández y el entrenador de la Selección Nacional, José Francisco Molina siguen trabajando en el reclutamiento de nuevo talento en Europa.

José Ernesto Mejía, secretario de la FFH, anunció que tanto Hernández como Molina regresarán al país en las próximas semanas en cuanto concluya su trabajo en Europa.

Carlo Costly solo ocupó nueve palabras para explicar por qué Romell Quioto se retiró de la Selección de Honduras

ver también

Carlo Costly solo ocupó nueve palabras para explicar por qué Romell Quioto se retiró de la Selección de Honduras

“Están haciendo una gira productiva por Europa, tanto el director deportivo como el entrenador y estamos seguros que van a dar muy buenos frutos. Ellos no han parado, están regresando este mismo mes, en unas dos semanas, la agenda está bien cargada,, inició contando Mejía a Deportes TVC.

Por otro lado, el directivo contó que en esta misión por Europa se estará visitando a jóvenes hondureños que ni siquiera la prensa tiene en el radar, por lo que se esperan sorpresas sobre lo alcanzado por Francis Hernández y José Francisco Molina.

Hay muchos jugadores que la prensa no tiene en el radar, pero Honduras es un país que hay mucho migrante y sobre todo, mucho muchacho jugando fútbol. Esos talentos hay que captarlos entre los 14 y 15 años, aseguró.

Carlo Costly sentencia a la Selección de Honduras y José Francisco Molina: “Hay que quitarnos esa costumbre”

ver también

Carlo Costly sentencia a la Selección de Honduras y José Francisco Molina: “Hay que quitarnos esa costumbre”

La reunión con Keyrol Figueroa

Entre tanto, se espera que la reunión entre el campamento de la Selección de Honduras y Keyrol Figueroa sea el próximo 17 de abril en Inglaterra.

Publicidad

El jugador del Liverpool asistirá junto a su madre Sandra Norales y su padre Maynor Figueroa, a quienes se les presentará el nuevo proyecto de Honduras con miras al Mundial 2030 y 2034.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Carlo Costly sentencia a José Francisco Molina: "Hay que quitarnos esa costumbre"
Honduras

Carlo Costly sentencia a José Francisco Molina: "Hay que quitarnos esa costumbre"

José Francisco Molina sorprende a Honduras con la decisión que ha tomado con Erick Puerto
Honduras

José Francisco Molina sorprende a Honduras con la decisión que ha tomado con Erick Puerto

Rambo de León se lanza contra por José Francisco Molina con el filazo que nadie esperaba
Honduras

Rambo de León se lanza contra por José Francisco Molina con el filazo que nadie esperaba

Romell Quioto hace estallar Honduras y confirma el impensado motivo de su retiro de la Selección
Honduras

Romell Quioto hace estallar Honduras y confirma el impensado motivo de su retiro de la Selección

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo