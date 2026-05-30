No es solo Joel Campbell: otros dos mundialistas con Costa Rica están buscando equipo para el Apertura 2026

Tras finalizar sus respectivos vínculos contractuales, estas figuras con experiencia en la Selección de Costa Rica se encuentran en condición de agentes libres.

Tras desvincularse de Liga Deportiva Alajuelense, Joel Campbell encabeza el mercado de agentes libres en el fútbol de Costa Rica. El atacante de 33 años y figura en Brasil 2014 busca un nuevo destino tras un paso irregular por la institución rojinegra.

Al ex manudo se le suman otros dos históricos mundialistas de la Selección Nacional que también atraviesan un momento de incertidumbre de cara al arranque del Torneo Apertura 2026.

Joel Campbell se desvinculó de Alajuelense al finalizar el Clausura 2026 (LDA).

Johan Venegas

Si hace unos años Johan Venegas se hubiera encontrado en condición de agente libre, los clubes más poderosos de Costa Rica se habrían despedazado entre sí en una feroz batalla por hacerse con sus servicios. Hoy, la realidad es muy distinta.

Ahora que tiene 37 años y viene de superar una lesión que lo marginó de las canchas por más de dos meses, el panorama del delantero que acaba de finalizar su contrato con el Club Sport Cartaginés es sumamente incierto.

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De hecho, el atacante ya recibió un primer portazo en este mercado: Sporting FC confirmó públicamente que, aunque Venegas fue ofrecido al club por su entorno, la gerencia deportiva y el cuerpo técnico de Andrés Carevic decidieron no avanzar por su fichaje.

Johan Venegas tiene 37 años y se encuentra sin equipo (CS Cartaginés).

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Yeltsin Tejeda

El otro nombre ilustre en la lista de desempleados es Yeltsin Tejeda. El mediocampista de 34 años, también histórico mundialista con Costa Rica en Brasil 2014, cerró su largo y exitoso ciclo con el Club Sport Herediano, equipo al que había llegado en enero de 2019.

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A lo largo de su paso por la institución rojiamarilla, Tejeda sumó 232 partidos oficiales, en los que logró conquistar cinco campeonatos nacionales y tres Supercopas. Pese a estos impresionantes registros, el volante asumió un rol secundario en el esquema del director técnico José Giacone durante el último semestre, lo que derivó en su salida al finalizar el contrato.

ver también Mientras Keylor Navas cuesta 750 mil euros a sus 39 años, este es el valor de Joel Campbell con 33 y como agente libre

Actualmente, el equipo que ha mostrado un interés más formal en hacerse con sus servicios es el Inter San Carlos, aunque por el momento las negociaciones no han arrojado nada concreto.

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En síntesis