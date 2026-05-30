Mientras Keylor Navas cuesta 750 mil euros a sus 39 años, este es el valor de Joel Campbell con 33 y como agente libre

Más de una década después de Brasil 2014, las realidades de Keylor Navas y Joel Campbell son diametralmente opuestas, y eso se refleja con claridad en el mercado de fichajes.

Hace poco más de una década, Keylor Navas y Joel Campbell compartieron el punto más alto de sus carreras a nivel de selecciones. Ambos fueron figuras fundamentales de la histórica participación de Costa Rica en la Copa del Mundo de Brasil 2014, alcanzando el estrellato internacional en simultáneo.

Sin embargo, con el paso del tiempo, sus caminos tomaron rumbos muy distintos. Al día de hot, esta diferencia se nota (y mucho) en el terreno de juego, pero también se refleja con total claridad en sus valores de mercado, según el criterio del portal especializado Transfermarkt.

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¿Cuánto valen Keylor Navas y Joel Campbell?

A sus 39 años, Keylor Navas defiende la portería de los Pumas de la UNAM en la exigente Liga MX de México. Gracias a su vigencia, el ex Real Madrid ostenta actualmente un valor de mercado de 750 mil euros, una cifra sumamente respetable considerando su edad.

Keylor Navas es el capitán y principal figura de los Pumas UNAM (Getty).

Por el contrario, Joel Campbell, con 33 años (una edad en la que muchos futbolistas aún se mantienen en la élite), se encuentra en condición de agente libre tras desvincularse de Lia Deportiva Alajuelense, a la espera de definir su próximo destino profesional.

El irregular rendimiento del ex Arsenal en sus últimas temporadas como manudo provocado que su ficha se devalúe hasta los 325 mil euros. Es decir, el arquero, siendo seis años mayor, vale más del doble que el delantero.

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Joel Campbell se convirtió en agente libre tras desvincularse del conjunto rojinegro (LDA).

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Los récords de cada uno

Curiosamente, tanto Keylor como Campbell alcanzaron su cotización histórica más alta en el año 2016, cuando ambos militaban en equipos de la élite del fútbol mundial.

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El “Halcón” tocó el techo de su valor de mercado llegando a los 18 millones de euros mientras se consolidaba como titular indiscutible del Real Madrid y levantaba la UEFA Champions League. Por su parte, Campbell alcanzó su récord personal de 8 millones de euros en esa misma temporada, impulsado por su participación a préstamo del Arsenal con el Sporting de Lisboa en Portugal.

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Mientras uno logró sostener su cotización aferrándose al fútbol internacional en Norteamérica, el otro enfrenta el duro reto buscando un proyecto que le permita relanzar su etapa final como profesional.

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En síntesis