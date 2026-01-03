Olimpia y Marathón vuelven a cruzarse en una instancia que ya es parte del ADN del fútbol hondureño: una final. Y no cualquiera: este duelo se convirtió en la final más repetida de la Liga Nacional, con 13 ediciones contando ésta del Apertura 2025, un número que la pone por encima de cualquier otra rivalidad por el título en el país.

En ese marco, y sabiendo que el León está 9 a 3 arriba en esos mano a mano, la pregunta aparece sola en la previa: ¿cuándo fue la última vez que Marathón le ganó una final a Olimpia? La respuesta lleva a una noche de 2009 en la que el “Monstruo Verde” revirtió la serie y festejó en San Pedro Sula, en la que sigue siendo su última vuelta olímpica en Liga Nacional.

La última vez: Apertura 2009, Marathón campeón

La final se jugó a ida y vuelta, y Marathón terminó levantando la copa con un global 2-1, producto de una remontada.

Ida: ganó Olimpia en Tegucigalpa

Resultado: Olimpia 1-0 Marathón



Olimpia Marathón Fecha: 22 de noviembre de 2009



Sede: Estadio Nacional José de la Paz Herrera Uclés (Tegucigalpa)



Estadio Nacional José de la Paz Herrera Uclés (Tegucigalpa) Gol: Jaime Rosales (70’)

Vuelta: Marathón lo dio vuelta en San Pedro Sula

Resultado: Marathón 2-0 Olimpia



Marathón Olimpia Fecha: 25 de noviembre de 2009



Sede: Estadio Olímpico Metropolitano (San Pedro Sula)



Estadio Olímpico Metropolitano (San Pedro Sula) Goles: Guillermo “Pando” Ramírez y Jerry Palacios



Con ese 2-0 como local, Marathón revirtió el 0-1 de la ida y se quedó con el campeonato.

Por qué ese antecedente pesa hoy: desde 2009, Olimpia volvió a imponerse en finales

El repaso histórico de la serie dice que Marathón solo le ganó tres finales a Olimpia (Clausura 2002, Apertura 2004 y Apertura 2009), y el León domina el mano a mano en definiciones con 9 títulos en 12 finales previas.

De hecho, desde aquella final de 2009, las finales que Olimpia le ganó a Marathón incluyen los Clausura 2012, Clausura 2014, Apertura 2020 y Clausura 2024, lo que explica por qué el cruce actual reaviva esa cuenta pendiente verdolaga.

Por eso esta nueva serie llega con sabor a revancha. El Verde sabe que la ida en San Pedro Sula es su chance de marcar el tono de la eliminatoria, mientras que el León intentará salir con un resultado que lo deje cómodo para definir en Tegucigalpa. Y con antecedentes tan marcados entre ellos, todo apunta a otro cruce de final de detalles, tensión y estrategia.

¿Cuándo y dónde se juegan las finales entre Olimpia y Marathón?

Final de ida: Marathón vs. Olimpia

Día: domingo 4 de enero de 2026

Hora: 4:30 p. m. (Honduras)

Estadio: Olímpico Metropolitano (San Pedro Sula)



Final de vuelta: Olimpia vs. Marathón

Día: miércoles 7 de enero de 2026

Hora: 7:00 p. m. (Honduras)

Estadio: Nacional “Chelato Uclés” (Tegucigalpa)

