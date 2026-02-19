Giro inesperado en Fedefútbol: Ronald González ya definió a su “candidato fuerte” para La Sele y no es Kluivert ni Moreno

El proceso para elegir al nuevo director técnico de la Selección de Costa Rica dio un giro inesperado y sacudió el ambiente futbolístico nacional. El puesto sigue vacante y ahora habría otro entrenador que estaría ganando terreno para ser el elegido.

Tras los viajes a Europa de Ronald González para reunirse con los entrenadores Roberto Moreno y Patrick Kluivert, figuras que sonaban como los principales candidatos para asumir la Tricolor, la balanza ahora parece inclinarse hacia un nombre que pocos esperaban fuera el favorito en este momento.

González, quien ya presentó la lista reducida de aspirantes ante el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol, decidió dar un paso distinto en su plan de cara a la próxima fecha FIFA y a los desafíos de preparación rumbo a competencias importantes.

¿Cuál es el nuevo candidato favorito a ser DT de la Sele?

Aunque Moreno y Kluivert mantienen presencia en la terna evaluada, la sorpresa llegó con la confirmación de una reunión programada para la próxima semana con Sergio “Bocha” Batista, exentrenador de la selección de Venezuela y de la Sub-20 de Argentina. Ese acercamiento ha colocado al argentino como uno de los principales candidatos para dirigir a La Sele, algo que no se previó cuando inició el proceso.

El movimiento responde a varios factores. En primer lugar, Batista no solo ha manifestado interés en hacerse cargo del combinado nacional, sino que su perfil técnico y experiencia con selecciones en Sudamérica lo posicionan como una opción sólida dentro del contexto de Costa Rica. Además, esta inclinación del director deportivo podría facilitar las negociaciones, ya que existe una predisposición del propio entrenador para asumir el reto, lo cual da ventaja en comparación con otros candidatos extranjeros que podrían tener otras prioridades o compromisos.

Este giro en la búsqueda llega justo cuando la Federación acelera decisiones para no perderse la ventana internacional de marzo, un plazo que presiona a González y a la dirigencia a definir la dirección técnica antes de que el calendario avance demasiado. En ese sentido, contar con un candidato que ya mostró interés y cuya reunión ya está agendada le da un impulso significativo al plan, y convierte a Batista en un “candidato fuerte” para asumir la responsabilidad de liderar a Costa Rica en el corto y mediano plazo.