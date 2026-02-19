Es tendencia:
No es Argentina: Nuevo entrenador de la Selección de Honduras enfrentaría a rival sudamericano en Europa

La Selección de Honduras aún no ha nombrado un nuevo entrenador; sin embargo se espera que sea oficial antes de marzo.

José Rodas

Por José Rodas

La Selección de Honduras ya tendría cerrado su primer amistoso para marzo.
Aunque la Selección de Honduras sigue sin nombrar al nuevo entrenador, el nuevo director deportivo Francis Hernández ya tendría cerrado su primer amistoso para la fecha FIFA de marzo, según reportes.

Durante las últimas horas, desde Sudamérica informan que el nuevo entrenador de La H estaría debutando ante su similar de Perú, encuentro que se estaría disputando en España.

Según la información del medio peruano Líbero, el juego estaría programado para disputarse el 31 de marzo en el estadio Omónio Butarque en Leganés en la comunidad de Madrid.

La información revela que el encuentro entre Perú y Honduras se estaría disputando tres días después que los sudamericanos hayan enfrentado a Senegal, aunque aún no se ha hecho oficial.

¿Qué pasó con Argentina?

En una reciente entrevista, el secretario de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) José Ernesto Mejía aseguró que no está descartado ningún amistoso, ni siquiera con Argentina.

El federativo explicó que ese encuentro se podría dar una vez el entrenador se acople al fútbol hondureño y admitió que no es momento para que La H se mida a rivales de ese calibre.

Entre tanto, Honduras ya sostiene pláticas formales con el español Sergi Denia, quien es el principal favorito para sentarse en el banquillo del combinado nacional.

