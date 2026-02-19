Es tendencia:
“Operación regreso”: anunció su retiro de la Selección de Honduras y Francis Hernández tomó esta decisión con el futbolista

El nuevo director deportivo de la Selección de Honduras ya está trabajando en tener los mejores hombres para el futuro entrenador.

José Rodas

José Rodas

Francis Hernández ya está trabajando para ganar opciones con la Selección de Honduras. Foto: FFH.
Francis Hernández ya está trabajando para ganar opciones con la Selección de Honduras. Foto: FFH.

Luego de la eliminación de Honduras del Mundial United 2026, el arquero de Olimpia Edrick Menjívar anunció su retiro de la selección absoluta al considerar que cumplió con su ciclo.

Sin embargo, en las últimas horas surgieron noticias sobre la decisión que tomó Menjívar de 32 años ante el inminente nombramiento del nuevo entrenador de La H.

Según información del periodista Carlos Ordoñez, el director deportivo de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), Francis Hernández ya se reunión con el jugador de Olimpia para definir su retorno.

El comunicador señala que ya existieron los primeros contactos con Menjívar, pero aún no se ha definido si su retorno será inmediato o llevará su tiempo.

“Operación regreso a La H. Francis Hernández se reunió con Edrick Menjívar para abrir el camino a su regreso a la selección. Conversación directa entre directivo y jugador”, escribió Ordóñez.

El caso Andy Nájar

El caso del Andy Nájar es similar al que vive Edrick Menjívar y tampoco se descarta que el lateral del Nashville en la MLS pueda unirse al retorno de “El Caracol”.

Además de los retirados, Hernández también buscará convencer a Keyrol Figueroa para que juegue con Honduras y no con Estados Unidos como lo ha hecho hasta ahora con las inferiores norteamericanas.

