“Respeto a la competencia”: Yamil Bukele tomará medida drástica para mejorar el futbol de El Salvador

El presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Yamil Bukele, anunció que el organismo abordará de inmediato la situación del arbitraje en el fútbol profesional salvadoreño, tras los fuertes cuestionamientos surgidos en la jornada del miércoles, especialmente en el duelo entre Águila y Alianza.

ver también No solo le pasó a Vinicius: Denuncian actos de racismo en el futbol de El Salvador

A través de una publicación en su cuenta oficial, el titular de la FESFUT reconoció que el balompié nacional enfrenta diversos desafíos, pero dejó claro que el tema arbitral es “un aspecto muy delicado y sensible”. Por ello, antes de emitir una postura definitiva o adoptar medidas públicas, se convocó a una reunión inmediata con los encargados de las asignaciones arbitrales en el país.

“Sabedores de los múltiples problemas que el fútbol salvadoreño enfrenta, también abordaremos de inmediato el tema del arbitraje”, expresó Bukele. Además, enfatizó que el objetivo es garantizar decisiones acordes a la exigencia del entorno competitivo actual. “Nuestro fútbol merece decisiones arbitrales a la altura de nuestra visión y de su gente”, afirmó.

El dirigente también confirmó que se realizará una evaluación del desempeño arbitral, tras situaciones recientes que generaron inquietud dentro de la federación. La intención, según explicó, es acelerar medidas que permitan elevar el nivel, la consistencia, la responsabilidad y la transparencia en el trabajo de los jueces.

“El respeto a la competencia, a los equipos y, sobre todo, a la noble afición, es innegociable”, sentenció Bukele, marcando una postura firme ante la creciente polémica que rodea al arbitraje nacional.

ver también Yamil Bukele se mete en La Selecta y negocia para conseguirle al Bolillo Gómez dos nuevos legionarios desde Europa: “Conversaciones directas”

Las críticas se intensificaron tras la actuación del árbitro Iván Barton, particularmente por la expulsión del guardameta de Águila, una decisión que condicionó el encuentro y que terminó con victoria 0-3 para Alianza. Ahora, la expectativa está puesta en las conclusiones de la federación y en las medidas que puedan surgir para devolver confianza al entorno competitivo.

Publicidad