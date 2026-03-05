Confirman noticia que cambia el panorama de Kervin Arriaga en España y José Francisco Molina está atento

Kervin Arriaga recibió la noticia que cambia el panorama del mediocampista hondureño con el Levante que este sábado juega un partido de vital importancia ante el Girona por la jornada 27 de LaLiga.

Y es que el hondureño podrá entrar en la convocatoria del entrenador del Levante Luis Castro, esto tras cumplir sus tres partidos de suspensión ante el Villarreal, Barcelona y Alavés.

Cabe recordar que, Arriaga fue expulsado en el juego ante el Valencia, hecho que desencadenó el castigo que lo mantuvo alejado de las canchas durante varias semanas.

Desde España aseguran que Arriaga podrá volver directamente a la titularidad con los granotas que marchan en la penúltima posición de la tabla con 21 unidades.

Kervin Arriaga se reportó listo para el juego ante el Girona. Foto: X Levante.

¿Estará en la convocatoria?

El próximo 31 de marzo marcará el debut de José Francisco Molina como entrenador de la Selección de Honduras cuando enfrente a Perú en Leganés, España.

Para ello, Molina querrá presentar sus mejores armas para el inicio de su nuevo reto y Kervin Arriaga podría ser uno de los referentes en el nuevo proyecto del estratega español.

La H estará concentrada desde el 23 de marzo en Madrid, donde tendrá su centro de entrenamiento en las instalaciones del Atlético, según diversos reportes.