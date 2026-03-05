Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Confirman noticia que cambia el panorama de Kervin Arriaga en España y José Francisco Molina está atento

Kervin Arriaga es uno de los referentes que tiene Honduras, por lo que se espera pueda estar en el juego amistoso ante Perú en España.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Kervin Arriaga durante un juego en LaLiga de España. Foto: Estadio Deportivo.
Kervin Arriaga durante un juego en LaLiga de España. Foto: Estadio Deportivo.

Kervin Arriaga recibió la noticia que cambia el panorama del mediocampista hondureño con el Levante que este sábado juega un partido de vital importancia ante el Girona por la jornada 27 de LaLiga.

Y es que el hondureño podrá entrar en la convocatoria del entrenador del Levante Luis Castro, esto tras cumplir sus tres partidos de suspensión ante el Villarreal, Barcelona y Alavés.

Golpe inesperado: el grave problema de Jeaustin Campos que preocupa también a la Selección de Honduras

ver también

Golpe inesperado: el grave problema de Jeaustin Campos que preocupa también a la Selección de Honduras

Cabe recordar que, Arriaga fue expulsado en el juego ante el Valencia, hecho que desencadenó el castigo que lo mantuvo alejado de las canchas durante varias semanas.

Desde España aseguran que Arriaga podrá volver directamente a la titularidad con los granotas que marchan en la penúltima posición de la tabla con 21 unidades.

Kervin Arriaga se reportó listo para el juego ante el Girona. Foto: X Levante.

¿Estará en la convocatoria?

El próximo 31 de marzo marcará el debut de José Francisco Molina como entrenador de la Selección de Honduras cuando enfrente a Perú en Leganés, España.

Publicidad
Eduardo Espinel suma a mediocampista que regresa a Olimpia para el Clausura 2026: “Gran noticia”

ver también

Eduardo Espinel suma a mediocampista que regresa a Olimpia para el Clausura 2026: “Gran noticia”

Para ello, Molina querrá presentar sus mejores armas para el inicio de su nuevo reto y Kervin Arriaga podría ser uno de los referentes en el nuevo proyecto del estratega español.

La H estará concentrada desde el 23 de marzo en Madrid, donde tendrá su centro de entrenamiento en las instalaciones del Atlético, según diversos reportes.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Golpe inesperado: el grave problema de Jeaustin Campos que preocupa también a la Selección de Honduras
Honduras

Golpe inesperado: el grave problema de Jeaustin Campos que preocupa también a la Selección de Honduras

Centroamérica de rodillas ante Luis Palma: UEFA ilusiona a toda Honduras con sus mensajes
Honduras

Centroamérica de rodillas ante Luis Palma: UEFA ilusiona a toda Honduras con sus mensajes

Rigoberto Rivas recibe duro revés en Turquía y tiene pendiente a José Francisco Molina
Honduras

Rigoberto Rivas recibe duro revés en Turquía y tiene pendiente a José Francisco Molina

Panamá se beneficia por una nueva regla que hará su debut en el Mundial 2026
Mundial 2026

Panamá se beneficia por una nueva regla que hará su debut en el Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo