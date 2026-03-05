Es tendencia:
Golpe inesperado: el grave problema de Jeaustin Campos que preocupa también a la Selección de Honduras

Real España enfrenta un grave problema que debe resolver pronto Jeaustin Campos, pero que también afecta a Honduras.

José Rodas

Por José Rodas

Jeaustin Campos tendrá que asumir el problema que enfrenta en Real España. Foto: Grupo Opsa.

Luego de momentos de duda en Real España, el cuerpo médico en conjunto con la directiva del club que dirige Jeaustin Campos tomó la determinación de someter a una cirugía de meniscos al futbolista Nixon Cruz.

De acuerdo a la información del programa Sin Anestesia, Nixon Cruz será sometido a una cirugía el próximo viernes, por lo que estará fuera de las canchas por al menos dos meses.

“Había una disyuntiva porque la selección tiene un amistoso en España, en Europa y la dirigencia le gustaba que el jugador estuviera en ese partido porque era una de las posibilidades de mostrarse en el viejo continente”, contó Carlos Prono.

Nixon Cruz salió lesionado del juego ante Platense. Foto: X Real España.

Según el argentino, el jugador de 19 años estaría listo para las fases finales del torneo Clausura 2026.

Cabe señalar que, Nixon Cruz se perfilaba como uno de los hombres que aparecería en la primera convocatoria de José Francisco Molina como entrenador de la Selección de Honduras.

Las ofertas de la MLS

El volante ofensivo de La Máquina Aurinegra estuvo en los rumores del mercado de transferencias al tener la posibilidad de fichar por LAFC y New York Red Bulls, aunque las negociaciones no llegaron a buen puerto.

Sin embargo, se espera que Cruz salga de Real España en junio y su rumbo sea la MLS de Estados Unidos.

