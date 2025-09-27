Es tendencia:
Diego Vázquez buscaría fichar para Marquense a futbolista de Olimpia olvidado por Eduardo Espinel

Diego Vázquez, tras salir de Motagua, buscar armar al Marquense de Guatemala a su imagen y semejanza. Estos fichajes quiere.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Diego Vázquez quiere fichar a jugador de Olimpia para el Marquense.
Diego Vázquez vive una nueva aventura como entrenador tras salir del Motagua y quiere triunfar con la camisa del Marquense de Guatemala que le ha dado toda la confianza.

El argentino buscaría armar su plantel a imagen y semejanza por lo que ya tendría varios nombres en carpeta informan desde el país chapín.

Entre ellas, la prioridad es clara: fortalecer la zona ofensiva, y el nombre que más peso tiene en la agenda es el del delantero panameño Rolando “El Toro” Blackburn, quien pasó por el Victoria de Honduras y al que conoce por sus goles.

También hay otras opciones y una de ellas está en Olimpia. Es un jugador olvidado por Eduardo Espinel, entrenador uruguayo.

¿Qué jugador de Olimpia pediría Diego Vázquez para Marquense?

La información que llega desde Guatemala es que el pedido de Diego Martín sería Edwin Solani, un jugador que apenas ha visto minutos en cuatro partidos de 15 que lleva Olimpia.

Solo ha jugado 90 minutos en todo ese tiempo, anotó gol contra Real Estelí en la Copa Centroamericana y la última vez que jugó fue ante Marathón en Liga Nacional de Honduras.

Solani no llegaría solo, también otro pedido de Diego, como informan desde Guate es Matías Galvaliz, ex Motagua y al que el DT ya conoce a la perfección.

Con esto Vázquez quiere armar un plantel competitivo en Marquense, sus fichajes serían Rolando Blackburn, Edwin Solani y Matías Galvaliz.

