Alajuelense en alerta: Xelajú MC recibe la ayuda que le podría dar ventaja para la final de la Copa Centroamericana

La jornada 21 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional iniciará antes de lo previsto luego de confirmarse la reprogramación del duelo entre Xelajú MC y Cobán Imperial. El encuentro, originalmente pactado para el sábado 22 de noviembre, se disputará ahora el viernes 21 a las 20:00 horas en el estadio Mario Camposeco, modificando así la agenda del fin de semana futbolero.

El cambio fue solicitado por el conjunto superchivo, con el objetivo de contar con un día extra de descanso y preparación antes de emprender su viaje a Costa Rica, donde afrontarán el compromiso más importante de su temporada: la ida de la final de la Copa Centroamericana. La petición fue aceptada tanto por Cobán como por la Liga Nacional, en un gesto que beneficia directamente al representante guatemalteco en el certamen regional.

Los quetzaltecos visitarán a la Liga Deportiva Alajuelense el miércoles 26 de noviembre en el estadio Alejandro Morera Soto, donde buscarán dar el primer golpe y tomar ventaja en una serie que promete intensidad, presión y un ambiente de alta exigencia. La vuelta está programada para el 3 de diciembre en el estadio Cementos Progreso, donde Xelajú intentará cerrar con autoridad ante su afición.

Xelajú busca reducir cargas

Este ajuste en el calendario llega en un momento crucial para los actuales monarcas centroamericanos, que necesitan optimizar su preparación para llegar en la mejor forma física y futbolística posible, en especial porque debe viajar más de 200 kilómetros de Quetzaltenango a la Ciudad Capital y luego tomar su vuelo a Costa Rica.

No obstante, antes de pensar plenamente en la final, Xelajú deberá atender su realidad en el Apertura 2025, donde atraviesa un mal momento que ha comprometido sus opciones de clasificar a la fase final. El duelo ante Cobán representa una oportunidad clave para recuperar terreno y retomar confianza.

Con la mirada puesta en dos frentes —la competencia local y el sueño continental—, los superchivos afrontan una semana determinante que podría definir el rumbo del cierre de su año futbolístico.

